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Интерпол: почти 1,5 тыс. украинцев объявлены в международный розыск

По словам главы рабочего аппарата Интерпола на Украине Василия Неволи, «это довольно много» в сравнении с гражданами других стран

Почти 1,5 тыс. украинских граждан были объявлены в розыск Интерполом, на 1,2 тыс. из которых выставлены «красные карточки», предполагающие арест и выдачу разыскиваемого. Об этом в интервью украинскому изданию «Сегодня» сообщил глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Василий Неволя, отметив, что «это довольно много» в сравнении с гражданами других стран.

«На сегодняшний день в розыск по каналам Международной организации криминальной полиции объявлены почти 1,5 тыс. украинских граждан. Точнее — 1493. Из них «красные карточки» (предполагает арест и выдачу разыскиваемого) выставлены примерно на 1,2 тыс. лиц», — сообщил он, отметив, что «это довольно много» в сравнении с гражданами других стран. Выдержки из интервью передает ТАСС.

Также отмечается, что Интерпол заблокировал доступ к файлу экс-президента Украины Виктора Януковича и его международный розыск не осуществляется. 

Ранее сообщалось, что Интерпол приступил к изучению запроса Киева на объявление в розыск экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Интерпол: почти 1,5 тыс. украинцев объявлены в международный розыск

По словам главы рабочего аппарата Интерпола на Украине Василия Неволи, «это довольно много» в сравнении с гражданами других стран

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