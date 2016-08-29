Адвокат: «Армения обязана отказать США и вернуть Миронова России»

В Ереване началось заседание суда по рассмотрению ходатайства генпрокуратуры Армении о временном аресте россиянина Сергея Миронова, которого армянские власти задержали по запросу США. Вашингтон подозревает Миронова в незаконной передаче военных технологий и отмывании денег. О том, какое решение может принять суд, в интервью «Известиям» рассказал один из адвокатов задержанного — Карен Нерсисян.

— На каком основании задержали российского гражданина? Что грозит Сергею Миронову в случае экстрадиции в США?

— Обвинение мы пока не читали и в письменном виде нам его не показывали. Если оно будет сформулировано так, как нам говорят, — «отмывание денег» (несмотря на то что там фигурирует смешная сумма в $50 тыс.) и передача технологий «двойного» назначения, это как минимум двадцать лет лишения свободы по американским законам. Представители США говорят, что Миронов находился в розыске. Это полный бред, потому что в России есть представительство Интерпола, и в первую очередь российский Интерпол должен был знать, что гражданин РФ объявлен в международный розыск. За последние два месяца у Сергея была командировка в Грузию по линии IT-технологий, в июле он получил шенгенскую визу. Если бы человек был в розыске, такое было бы возможно? Юридические обстоятельства здесь отсутствуют — это какие-то политические игры.

— Почему Миронова задержали именно в Армении, если якобы была возможность задержать его раньше?

— Это — чистая политика. Ереван поставлен в неудобное положение. Это попытка вбить клин между Арменией и Россией, повлиять на нашу дружбу и союзничество — так мы видим эту ситуацию.

— На каком основании его задержали, если нет запроса от Интерпола?

— Мы пока точно не знаем, но думаем, что Вашингтон воспользовался двусторонним соглашением между Армений и США об оказании правовой помощи по уголовным делам. Хотя между Арменией и Россией также есть такой договор, а еще — документ в рамках Минского соглашения, который намного шире, чем любой другой международный договор. Обвинение вообще не может быть выдвинуто, поскольку был нарушен порядок объявления человека в розыск. Это значит, что армянская сторона не должна выполнять этот запрос, она обязана вернуть россиянина в Россию и предложить американской стороне соблюдать определенный порядок — обращаться через юридические механизмы, а конкретнее — через российский Интерпол.

— Какое решение может сегодня вынести ереванский суд?

— В связи с тем, что истекает 72-часовой срок задержания, естественно, суд должен определить дальнейшую меру пресечения, то есть решить — продлевать или нет срок содержания под стражей. Генеральная прокуратура Армении по долгу службы является исполнителем запроса от США, то есть она ходатайствует о продлении этого срока в связи с тем, что ей потребуется время на то, чтобы получить американские документы в обоснование запроса об экстрадиции.

— Вы ожидаете, что срок содержания Миронова под стражей продлят?

— Думаю, да. Но у нас есть документ от посольства РФ в Армении о том, что они просят освободить его под поручительство. Также в Ереван сегодня прибудет президент Армяно-Российской ассоциации юристов Рубен Киракосян, у него есть лицензия на работу в Армении. Я только сегодня подал документы (на аккредитацию в палате адвокатов в Армении. — «Известия»), и рассмотрение мой заявки требует некоторого времени. А Рубен Киракосян имеет лицензию, и он сможет сегодня участвовать в заседании суда. Мы очень надеемся, что нам удастся добиться освобождения Миронова хотя бы под поручительство посольства или под залог. Денег, конечно, у его семьи нет — он обычный инженер, двое детей, жена не работает. Но думаю, что ассоциация найдет деньги для залога.

— Вы не видели официальное обвинение. Откуда тогда информация, по каким статьям обвиняют Сергея?

— С Мироновым встречались его супруга Юлия вместе с консулом России — это устная информация, которую они получили от Сергея. Он, в свою очередь, узнал об этом от оперативного сотрудника, который его задерживал. Это всё с их слов, там были какие-то документы, но они были на армянском. Естественно, Сергей ничего не понимал, оперативник ему перевел. То есть, по сути, он даже не знает, в чем обвиняется. Надеюсь, сегодня на заседании суда мы наконец-то увидим, в чем заключаются обвинения и на каком основании его задержали.

— По вашим ощущениям, как в данном случае может поступить Армения?

— В Армении сейчас идут очень сложные внутренние процессы. Естественно, в стране есть сторонники «западной переориентации». Положение очень сложное, необходимо найти мудрое решение, чтобы не поддаться на провокацию. Это — политическая провокация в чистом виде. Мы надеемся, что Ереван сохранит лицо, соблюдая закон. Основания отказать США есть — ими был нарушен законный порядок объявления человека в розыск (то есть через Интерпол, чего сделано не было). Очень надеемся, что Армения отправит Сергея обратно в Россию. Это было бы законное и самое правильное решение, которое соответствовало бы духу партнерства и дружбы между Арменией и Россией.