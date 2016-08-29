Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
29 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Для задержания Миронова спецслужбы США создали подставную фирму

Адвокат россиянина считает, что Сергей Миронов стал жертвой схемы по поиску «преступников» за границей, которую давно используют американские спецслужбы

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Суд в Ереване 29 августа отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении об аресте Сергея Миронова на 40 дней. Уже 31 августа обвиняемый американскими властями россиянин вместе с женой прибудет в Россию. Об этом «Известиям» сообщил один из его адвокатов — Карен Нерсисян.

— Необходимости оставаться в Армении у Миронова нет, он может вернуться домой. Если у армянской стороны возникнут вопросы, то либо мы можем сюда приехать, либо они могут его опросить в Москве, как это и должно быть, — заявил Карен Нерсисян.

Адвокат также добавил, что решение суда об отклонении ходатайства Генпрокуратуры республики было принято за неимением необходимых документов.

— Американская сторона не предоставила вместе с запросом об аресте необходимые доказательства его вины. То есть к ходатайству должны быть приложены документы с обоснованием, а они направили только оперативную бумагу, что нужно арестовать и экстрадировать Миронова в США. За отсутствием аргументов Ереванский суд и вынес такое решение, самое правильное с точки зрения законодательства, — добавил Карен Нерсисян. — Есть порядок отправки таких запросов: если поступает запрос на экстрадицию, то рассматривать его и отвечать на него должна Генпрокуратура России. Если гражданин РФ когда-то совершил преступление на территории другого государства и в данный момент находится в России, то мы предлагаем запрашивающей стороне отправить нам материалы дела и самим расследовать его, после чего, в случае доказательства вины, привлечь человека к ответственности на родине. Но своих граждан Россия другим странам не выдает.

Сотрудник московского офиса специализирующейся на разработке интеллектуальных систем видеонаблюдения российско-белорусской компании «Синезис» Сергей Миронов был задержан 27 августа в ереванском аэропорту Звартноц по запросу Вашингтона. По сообщению оперативных служб Армении, 30-летний специалист подозревается властями США в отмывании денег и незаконной передаче военных технологий. Сам россиянин свою вину не признает.

В свободное от работы время, как рассказывает сам Миронов, он занимался онлайн-торговлей: брал заказы у покупателей, совершал покупки в интернете и затем передавал приобретенные товары заказчикам, забирая комиссионные. Одним из полученных им заказов оказались приборы ночного видения и прицелы для охотников, которые свободно продаются в США. Однако, как выяснилось в ходе судебного процесса, для пересылки их в другие страны необходимо получение специального разрешения. Сейчас Сергей Миронов задается вопросом, почему американская фирма, в которой он оформил заказ, не уведомила его об этом. В результате о необходимости уведомления правительства США о совершении торговой операции Миронов был не в курсе.

— Это какая-то игра американских спецслужб, в которую Миронов волей-неволей был вовлечен. Не думая совершать ничего противозаконного, он провел обычную операцию по приобретению товара через интернет. Американская фирма оформила заказ, провела его через почтовые службы и даже оформила чек. Стоимость запрашиваемых приборов как раз и составила $50 тыс. Сергей не знал и не мог знать, что для их пересылки необходимо разрешение правительства США. Возникает много нестыковок: почему никто не сказал ему об этом, как такое допустила американская фирма и почему почтовая служба доставила такой заказ? — задается вопросом адвокат россиянина.

В итоге Миронов получил заказ, в котором, однако, запрашиваемых приборов не было. По словам адвокатов Сергея, название фирмы-продавца указано в судебном решении.

По словам Карена Нерсисяна, поскольку торговая операция была завершена, власти США обвиняют Сергея Миронова в попытке незаконного приобретения товаров. А из-за того, что он заплатил за них, — еще и в отмывании денег. Как считают защитники россиянина, такая схема уже давно используется спецслужбами США: создаются подставные фирмы, находятся потенциальные покупатели, благодаря чему и «выращиваются» подобные Миронову «покупатели-преступники».

Как ранее сообщалось, американская сторона намерена продолжить процесс экстрадиции Сергея Миронова в США. 

Написать комментарий
Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

Для задержания Миронова спецслужбы США создали подставную фирму

Для задержания Миронова спецслужбы США создали подставную фирмуАдвокат россиянина считает, что Сергей Миронов стал жертвой схемы по поиску «преступников» за границей, которую давно используют американские спецслужбы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке