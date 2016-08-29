Для задержания Миронова спецслужбы США создали подставную фирму

Суд в Ереване 29 августа отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении об аресте Сергея Миронова на 40 дней. Уже 31 августа обвиняемый американскими властями россиянин вместе с женой прибудет в Россию. Об этом «Известиям» сообщил один из его адвокатов — Карен Нерсисян.

— Необходимости оставаться в Армении у Миронова нет, он может вернуться домой. Если у армянской стороны возникнут вопросы, то либо мы можем сюда приехать, либо они могут его опросить в Москве, как это и должно быть, — заявил Карен Нерсисян.

Адвокат также добавил, что решение суда об отклонении ходатайства Генпрокуратуры республики было принято за неимением необходимых документов.

— Американская сторона не предоставила вместе с запросом об аресте необходимые доказательства его вины. То есть к ходатайству должны быть приложены документы с обоснованием, а они направили только оперативную бумагу, что нужно арестовать и экстрадировать Миронова в США. За отсутствием аргументов Ереванский суд и вынес такое решение, самое правильное с точки зрения законодательства, — добавил Карен Нерсисян. — Есть порядок отправки таких запросов: если поступает запрос на экстрадицию, то рассматривать его и отвечать на него должна Генпрокуратура России. Если гражданин РФ когда-то совершил преступление на территории другого государства и в данный момент находится в России, то мы предлагаем запрашивающей стороне отправить нам материалы дела и самим расследовать его, после чего, в случае доказательства вины, привлечь человека к ответственности на родине. Но своих граждан Россия другим странам не выдает.

Сотрудник московского офиса специализирующейся на разработке интеллектуальных систем видеонаблюдения российско-белорусской компании «Синезис» Сергей Миронов был задержан 27 августа в ереванском аэропорту Звартноц по запросу Вашингтона. По сообщению оперативных служб Армении, 30-летний специалист подозревается властями США в отмывании денег и незаконной передаче военных технологий. Сам россиянин свою вину не признает.

В свободное от работы время, как рассказывает сам Миронов, он занимался онлайн-торговлей: брал заказы у покупателей, совершал покупки в интернете и затем передавал приобретенные товары заказчикам, забирая комиссионные. Одним из полученных им заказов оказались приборы ночного видения и прицелы для охотников, которые свободно продаются в США. Однако, как выяснилось в ходе судебного процесса, для пересылки их в другие страны необходимо получение специального разрешения. Сейчас Сергей Миронов задается вопросом, почему американская фирма, в которой он оформил заказ, не уведомила его об этом. В результате о необходимости уведомления правительства США о совершении торговой операции Миронов был не в курсе.

— Это какая-то игра американских спецслужб, в которую Миронов волей-неволей был вовлечен. Не думая совершать ничего противозаконного, он провел обычную операцию по приобретению товара через интернет. Американская фирма оформила заказ, провела его через почтовые службы и даже оформила чек. Стоимость запрашиваемых приборов как раз и составила $50 тыс. Сергей не знал и не мог знать, что для их пересылки необходимо разрешение правительства США. Возникает много нестыковок: почему никто не сказал ему об этом, как такое допустила американская фирма и почему почтовая служба доставила такой заказ? — задается вопросом адвокат россиянина.

В итоге Миронов получил заказ, в котором, однако, запрашиваемых приборов не было. По словам адвокатов Сергея, название фирмы-продавца указано в судебном решении.

По словам Карена Нерсисяна, поскольку торговая операция была завершена, власти США обвиняют Сергея Миронова в попытке незаконного приобретения товаров. А из-за того, что он заплатил за них, — еще и в отмывании денег. Как считают защитники россиянина, такая схема уже давно используется спецслужбами США: создаются подставные фирмы, находятся потенциальные покупатели, благодаря чему и «выращиваются» подобные Миронову «покупатели-преступники».

Как ранее сообщалось, американская сторона намерена продолжить процесс экстрадиции Сергея Миронова в США.

