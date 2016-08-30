Ереван не послушался Вашингтона

В конце прошлой недели в ереванском аэропорту по запросу США был задержан гражданин России Сергей Миронов. Он был объявлен в международный розыск. Как заявил его адвокат Карен Нерсесян, в США Миронова подозревают в отмывании денег и незаконной передаче военных технологий.

Анализируя проблему ареста российского гражданина в Армении, я бы разделил ее на две части.

Первая часть — это непрекращающиеся попытки американцев арестовывать граждан других государств, кстати, не только России, в третьих странах. Смысл действий США здесь ясен — они распространяют действие своих законов по всему миру и демонстрируют международному сообществу, что могут менять юрисдикцию суверенных государств на свою собственную. Таким образом, они продвигают модель глобализации по американскому сценарию — это, собственно говоря, и есть элемент Pax Americana. Получается, что вы нигде не можете спрятаться от законов США. Вашингтон как бы дает понять, что вы можете убежать, например, от русских, китайцев или египтян — но от американцев не убежите.

Достигается такое положение вещей за счет того, что США заключают соответствующие соглашения с другими странами о выдаче граждан третьих государств, если к ним есть вопросы у американских правоохранительных органов. Они делают это не только в отношении нашей страны, но и в отношении многих других стран. В отношении России они действуют особенно придирчиво, потому что считают нас в той или иной степени конкурентами, постоянно показывая нам, что могут они и чего не можем мы.

Вторая часть проблемы непосредственно касается ситуации в Армении. Несомненно, американцы пытаются сейчас поссорить Россию и Армению. И момент для этого был выбран достаточно удачно. Россия находится в процессе нормализации отношений с Турцией. Армения, в свою очередь, относится к этому подозрительно — негативное отношение Еревана к Анкаре известно, оно имеет под собой определенные основания и вряд ли будет меняться.

Представляется, что как раз поэтому США именно сейчас решили вбросить в отношения Москвы и Еревана такую неприятную и спорную тему. Они как бы пытаются, образно говоря, «соблазнить» Армению следующими аргументами: «Ну вот, смотрите, ваш союзник Москва заигрывает с Турцией и Азербайджаном, а мы в этот момент даем вам некий шанс...».

Хотя на самом деле никакого шанса США Армении не дают, и в Ереване это понимают. Ведь если сейчас там пойдут на поводу у американцев, это не принесет стране никаких дивидендов, но осложнит отношения с Москвой.

Тем более что в этом инциденте есть еще много неясных вопросов. Человек этот работает в московском офисе белорусской IT-фирмы. Какое отношение он имеет к торговле оружием, понять невозможно. Российское отделение Интерпола не подтверждает информацию о том, что он находится в розыске. Тогда на каких основаниях, собственно говоря, американцы требуют его выдачи?

Очевидно, что необходимо запросить у американской стороны как можно больше подробностей по сути предъявленных нашему гражданину обвинений. Пусть она обоснует свой запрос — в чем конкретно человека обвиняют, где запросы в Интерпол, почему этих запросов нет в российском Интерполе и т.д.?

В сложившейся ситуации со стороны Еревана даже с юридической точки зрения выдавать нашего гражданина властям США было бы неправомерно. Тем более учитывая достаточно глубокий уровень сотрудничества между российскими и армянскими спецслужбами, союзнические отношения РФ и Армении в рамках ОДКБ, а также взаимодействие в рамках интеграционных проектов.

Армения, видимо, взвесила все эти обстоятельства, и поэтому ереванский суд принял обоснованное и справедливое решение — постановил освободить Миронова. Это мудрый шаг.

Самый главный вопрос: как России бороться с вполне обозначившейся и неприемлемой для нас тенденцией — охотой по всему миру за российскими гражданами, которые чем-то якобы не угодили внутренним законам США?

Бороться с этой тенденцией довольно сложно, потому что в таких ситуациях американцы пользуются соглашениями о взаимной выдаче подозреваемых, которые они заключают с разными странами. Эти соглашения являются двусторонними, поэтому России вмешаться в эту ситуацию в качестве третьей стороны довольно проблематично.

Любопытная деталь: у нас с США такого соглашения нет, хотя Россия неоднократно предлагала Вашингтону его заключить. Но в итоге американцы не выдают нам тех, кого мы запрашиваем.

Поэтому прежде всего необходимо привлекать внимание международной общественности к тому, что США, таким образом, навязывают верховенство своих законов по всему миру. В результате США ограничивают суверенитет государств, на территории которых Америка пытается действовать так, как считает нужным.

Кроме того, Россия могла бы работать с другими странами, заключая своего рода контрсоглашения о выдаче ими граждан США, в отношении которых у российских правоохранительных органов есть вопросы, и объявлении их в розыск.

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