ВКС РФ и ВВС США могут скоординировать удары по боевикам в Алеппо

По словам источника в Женеве, совместная операция может быть начата уже в середине сентября
Москва и Вашингтон рассматривают возможность начала нанесения скоординированных ударов по боевикам в сирийском Алеппо с середины сентября.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к российско-американским консультациям в Женеве, к этому времени в Алеппо и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые отказались сложить оружие.
«Оставшиеся будут заблокированы и будут подлежать уничтожению», — подчеркнул источник.
При этом он не уточнил, будут ли сирийские ВВС принимать участие в военной операции.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров после 12-часовых переговоров в Женеве с главой Госдепа Джоном Керри заявил, что позиции России и США по способам урегулирования ситуации в САР становятся всё ближе, стороны находят новые точки соприкосновения.
Вместе с тем Лавров отметил, что, пока у ВКС РФ не будет в Сирии координации с возглавляемой США коалицией, многие двусторонние договоренности по сирийскому кризису будут заблокированы.
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