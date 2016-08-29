ВКС РФ и ВВС США могут скоординировать удары по боевикам в Алеппо

Москва и Вашингтон рассматривают возможность начала нанесения скоординированных ударов по боевикам в сирийском Алеппо с середины сентября.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к российско-американским консультациям в Женеве, к этому времени в Алеппо и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые отказались сложить оружие.



«Оставшиеся будут заблокированы и будут подлежать уничтожению», — подчеркнул источник.



При этом он не уточнил, будут ли сирийские ВВС принимать участие в военной операции.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров после 12-часовых переговоров в Женеве с главой Госдепа Джоном Керри заявил, что позиции России и США по способам урегулирования ситуации в САР становятся всё ближе, стороны находят новые точки соприкосновения.



Вместе с тем Лавров отметил, что, пока у ВКС РФ не будет в Сирии координации с возглавляемой США коалицией, многие двусторонние договоренности по сирийскому кризису будут заблокированы.

