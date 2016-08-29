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ВКС РФ и ВВС США могут скоординировать удары по боевикам в Алеппо

По словам источника в Женеве, совместная операция может быть начата уже в середине сентября

Москва и Вашингтон рассматривают возможность начала нанесения скоординированных ударов по боевикам в сирийском Алеппо с середины сентября.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к российско-американским консультациям в Женеве, к этому времени в Алеппо и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые отказались сложить оружие. 

«Оставшиеся будут заблокированы и будут подлежать уничтожению», — подчеркнул источник.

При этом он не уточнил, будут ли сирийские ВВС принимать участие в военной операции.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров после 12-часовых переговоров в Женеве с главой Госдепа Джоном Керри заявил, что позиции России и США по способам урегулирования ситуации в САР становятся всё ближе, стороны находят новые точки соприкосновения.

Вместе с тем Лавров отметил, что, пока у ВКС РФ не будет в Сирии координации с возглавляемой США коалицией, многие двусторонние договоренности по сирийскому кризису будут заблокированы.

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Известия // понедельник, 29 августа 2016 года

ВКС РФ и ВВС США могут скоординировать удары по боевикам в Алеппо

По словам источника в Женеве, совместная операция может быть начата уже в середине сентября

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