Лавров рассказал об итогах переговоров с Керри в Женеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Женеве. Глава внешнеполитического ведомства РФ констатировал, что общий язык с Вашингтоном найден относительно большинства вопросов соглашения по Сирии, передает корреспондент «Известий».

В частности, Лавров отметил, что ключ к реализации всех задач по Сирии лежит в диалоге России и США.

«Тот факт, что мы не распространяем документы, не означает, что мы не находим все больше и больше точек соприкосновения», — сказал он.

По словам министра, РФ и США договорились активизировать двусторонние контакты по Сирии, в том числе на военном уровне. Лавров выразил уверенность в том, что эксперты США и РФ в ближайшие дни доведут до конца договоренности по доставке гуманитарной помощи, в том числе в Алеппо. Вместе с тем он отметил, что РФ и США уже согласовали конкретные шаги по обеспечению гуманитарного доступа в районе Алеппо, осталось решить несколько технических вопросов. Вопрос ситуации в Алеппо занимал значимую часть переговоров в Женеве, сказал он.

Лавров особо отметил, что РФ и США договорились о конкретных направлениях, по которым будут работать с правительством Сирии и оппозицией. Он сказал, что вместе с тем, Москва и Вашингтон находят все больше точек соприкосновения по Сирии, а в ближайшее время будут представлены результаты работы США и РФ по сирийскому урегулированию.

Сергей Лавров отметил также, что без размежевания террористов от оппозиции не видит возможности обеспечить устойчивое прекращение огня в Сирии. Нарушения режима прекращения огня в Сирии наблюдаются со всех сторон конфликта, отметил он.

«Мы обсуждали сегодня те вещи, которые позволят найти технические решения к тем принципиальным договорённостям, которые были достигнуты в Москве — о необходимости добиться устойчивого прекращения огня, нарушения продолжаются со всех сторон, о необходимости отмежевать наконец оппозицию, которая присоединилась к прекращению огня от Нусры, ИГИЛ и других от террористов», — сказал Лавров по итогам переговоров.

Как писали «Известия», переговоры Сергея Лаврова и Джона Керри по Сирии в Женеве продолжались 12 часов, после чего министры вышли к прессе.

Напомним, ранее спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура присоединился к консультациям Лаврова и Керри по Сирии.

Последняя встреча главы российского МИДа и госсекретаря США прошла в июле в Москве и длилась более 13 часов. Тогда стороны не вышли с переговоров с конкретными договоренностями.

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