Суд Еревана отказался арестовывать гражданина России по запросу США

Ереванский суд отклонил ходатайство прокуратуры Армении о временном аресте задержанного ранее 30-летнего гражданина России Сергея Миронова по обвинению в отмывании денег и незаконном экспорте оружия. Судья также сказал, что Миронов будет освобожден.



«Суд отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте на 40 дней задержанного ранее гражданина России Сергея Миронова», — цитирует «РИА Новости» слова председательствующего на заседании судьи Мнацакана Мартиросяна.



По его словам, прокуратура может подать апелляцию на это решение в течение пяти дней.

Напомним, гражданин России Сергей Миронов был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием.

Он был задержан в аэропорту Еревана, а информацию о его задержании подтвердил его адвокат Карен Нерсисян.

При этом адвокат подчеркнул, что Сергей Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме «Синезис» и не имел доступа к военным технологиям. Задержанный находился в Армении с супругой на отдыхе.

