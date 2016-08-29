Суд Еревана отказался арестовывать гражданина России по запросу США

Он был задержан по подозрению в отмывании денег и незаконном экспорте оружия
Ереванский суд отклонил ходатайство прокуратуры Армении о временном аресте задержанного ранее 30-летнего гражданина России Сергея Миронова по обвинению в отмывании денег и незаконном экспорте оружия. Судья также сказал, что Миронов будет освобожден.
«Суд отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте на 40 дней задержанного ранее гражданина России Сергея Миронова», — цитирует «РИА Новости» слова председательствующего на заседании судьи Мнацакана Мартиросяна.
По его словам, прокуратура может подать апелляцию на это решение в течение пяти дней.
Напомним, гражданин России Сергей Миронов был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием.
Он был задержан в аэропорту Еревана, а информацию о его задержании подтвердил его адвокат Карен Нерсисян.
При этом адвокат подчеркнул, что Сергей Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме «Синезис» и не имел доступа к военным технологиям. Задержанный находился в Армении с супругой на отдыхе.
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