Вопрос с экстрадицией Сергея Миронова в США остается открытым

Вопрос о возможной экстрадиции Сергея Миронова из Армении в США будет решен в течение 40 дней — это зависит от действий армянской стороны.

Пока Миронов находится на свободе, но ему запрещен выезд с территории Армении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката россиянина.

Напомним, ранее ереванский суд отклонил ходатайство прокуратуры Армении о временном аресте задержанного ранее 30-летнего гражданина России Сергея Миронова по обвинению в отмывании денег и незаконном экспорте оружия. Судья также сказал, что Миронов будет освобожден.

Сергей Миронов был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием. Он был задержан в аэропорту Еревана.

Защита подчеркивает, что Сергей Миронов был начальником отдела видеотехнологий в российско-белорусской фирме «Синезис» и не имел доступа к военным технологиям.

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