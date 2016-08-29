Адвокат Сергея Миронова: «Это большая победа для нас!»

Карен Нерсисян прокомментировал «Известиям» итоги судебного заседания
Суд Еревана отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении о продлении ареста россиянина Сергея Миронова. Его освободили в зале суда.
Один из адвокатов Карен Нерсисян рассказал «Известиям», что процесс об экстрадиции будет продолжен.
— Ну всё! У нас большая победа. Суд отказал в ходатайстве Генпрокуратуры Армении об аресте. Сергея только что отпустили, мы идем есть. Вопрос об экстрадиции еще не закрыт, процесс будет продолжен, но уже в нормальных комфортных условиях. Не знаю, как поступит Вашингтон, — через Интерпол или другим способом. Главное, что Сергей на свободе. Мы сами заинтересованы в представлении доказательств нашей непричастности к обвинениям и невиновности, мы рады, что процесс будет идти. Мы даже еще полной редакции решения не получили, суд только сказал, что отказался рассматривать ходатайство о его аресте. По каким основаниям суд пришел к таким выводам, мы пока не знаем. Мы будем сейчас решать, что дальше делать, — сказал Нерсисян.
Миронов был задержан в аэропорту Звартноц в Ереване 27 августа по запросу США. Сообщалось, что 30-летний сотрудник московского офиса компании «Синезис» подозревается в отмывании $50 тыс. и незаконной передаче военных технологий.
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