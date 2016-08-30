Президент поручил проработать внедрение новых строительных технологий

В президентский Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам внесено предложение по снижению стоимости строительства, которое позволит почти в два раза удешевить возведение новых домов. Инициатива принадлежит Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).



Как рассказал «Известиям» глава ФНПР Михаил Шмаков, он направил предложение на имя президента России Владимира Путина, который и является председателем Совета по стратегическому развитию. Возможность массового применения технологий строительства, о которых говорит Шмаков, по поручению президента уже изучают в правительстве. Также поручение проработать вопрос дано секретарю совета, помощнику президента Андрею Белоусову, после чего инициативу главы профсоюзов могут вынести на обсуждение на заседании совета.

— Сейчас имеются новые технологии строительства жилья. Благодаря этим технологиям, если их широко внедрять, стоимость строительства будет в 1,5–2 раза ниже, — рассказал «Известиям» Михаил Шмаков.

Председатель ФНПР пояснил, что речь идет о технологии быстрого возведения домов с использованием несъемной опалубки из пенополистирола. Он отметил , что такие дома получаются недорогими, у них лучше звуко- и теплоизоляция, что снижает траты и на отопление домов. Эту технологию уже используют в ряде проектов в Московской и Калужской областях.

Специалисты в сфере производства строительных материалов предложение Шмакова посчитали логичным. Указанная технология снижает стоимость строительства малоэтажных жилых комплексов, что влияет и на цену квадратного метра. Впрочем, сколько в итоге будет стоить конкретная квартира, спрогнозировать сложно, так как всё зависит в том числе и от цены на землю, где расположен строительный участок.

— Действительно, несъемная опалубка помогает удешевить строительство. Данная технология, как правило, предназначена для коттеджного и малоэтажного строительства. На сегодняшний день существует огромное количество энергоэффективных и недорогих технологий, позволяющих сократить сроки строительства и денежные затраты. Каждый потребитель должен сам для себя решать, как ему удобнее и выгоднее построить свой дом, — полагает технический специалист корпорации «Технониколь» Антон Борисов.

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам состоялось в июле под председательством президента России Владимира Путина. После чего председатель правительства Дмитрий Медведев провел серию президиумов совета. Каждое заседание президиума было посвящено отдельной теме, первый президиум был посвящен доступности жилья и строительной сфере, но вопросы на нем обсуждались сугубо финансовые.