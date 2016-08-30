Школьникам предлагают учиться у фермеров

Не лекции у доски, а практические занятия в полях и огородах — вот что может пробудить у молодежи интерес к ведению сельского хозяйства со школьной скамьи. Предлагаемый Министерством образования и науки РФ курс сельского хозяйства просят дополнить мастер-классами с настоящими фермерами, которые смогут живо рассказать о своей деятельности, выступить своего рода наставниками в профессии, способными передать ученикам накопленный опыт. С такой инициативой выступил член комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Александр Шипулин, направивший обращение на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.

24 августа, выступая в Общественной палате, Ольга Васильева заявила о том, что в школьный предмет «Технология» планируется включить ведение сельского хозяйства. Она рассказала, что в министерстве уже разработали концепцию преподавания этого предмета, в которой есть не только новые подходы в этой сфере, но и направление «сельское хозяйство». Концепция предполагает в том числе профориентацию учащихся по сельскохозяйственным профессиям.

По мнению Александра Шипулина, проведение мастер-классов с фермерами гармонично вписывается в эту концепцию, поскольку практические занятия могут дать учащимся необходимые компетенции, которые помогут сориентироваться в выборе профессии. Кроме того, такие мастер-классы представляются лучшим форматом обучения, поскольку не предполагают тяжелого физического труда и в то же время дают конкретные навыки, которые помогут удержать молодежь в селах.

— На сегодняшний день в стране наблюдается резкий отток молодого населения из сел. К сожалению, нет и компенсирующего притока молодежи из крупных городов. Эта проблема отчасти связана со сравнительно низким уровнем привлекательности сельской жизни и недостаточной информированностью молодого поколения о возможностях реализовать себя на малых территориях. Игнорирование таких фактов препятствует росту количества сельских предпринимателей, что ставит под угрозу реализацию концепции продовольственной безопасности, — отметил Александр Шипулин.

«8 августа Общественная палата РФ запустила акцию #АгроМания, в рамках которой мы выявляем системные проблемы в области сельского хозяйства благодаря общению с российскими фермерами, пытаемся найти пути их решения совместно с профильными министерствами и ведомствами. Отмечу, что участники дискуссии называют проблему привлечения молодежи на село одной из самых острых, и надеюсь, что совместно с Вами мы сможем найти решение данной проблемы», — говорится в обращении члена ОП.

Он также предложил рассмотреть возможность дополнить курс сельского хозяйства в школах экскурсиями к местам производства. По его словам, увидев деятельность фермеров вживую, школьники смогут лучше понять ее специфику.

— Понимая, что не все фермеры способны проводить мастер-классы в школах, ровно так же, как и не все сельхозпредприятия готовы принимать экскурсии, мы предлагаем обсудить на площадке ОП РФ создание единого реестра фермеров и сельхозпредприятий, подходящих для реализации наших предложений, — отметил Шипулин.

В Минобрнауки «Известиям» сообщили, что предложения Александра Шипулина будут рассмотрены специалистами министерства.

— Минобрнауки России уже сейчас в рамках работы по развитию механизмов профориентации обобщает лучшие педагогические практики и готовит методические рекомендации, в том числе по профессиональной ориентации учащихся по специальностям сельскохозяйственного профиля, развитию агроклассов, созданию лесничеств, производственных бригад, — сообщил собеседник «Известий» в министерстве.

В Минобрнауки уточнили, что в 2016 году разрабатывается концепция преподавания предметной области «Технология», в том числе с учетом необходимости подготовки учащихся по направлению «сельское хозяйство». Документ станет основой для программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, требований к материально-техническому оснащению общеобразовательных организаций, разработки новых учебников и учебно-методических пособий.

Заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Надежда Школкина поддержала инициативу, отметив, что идея берет начало из советской школы и во многом доказала свою эффективность на практике.

— У нас были учебно-производственные комбинаты, где мы проходили практику, получали пусть небольшие, но профессиональные навыки по разным направлениям. Для многих это стало настоящей путевкой в жизнь. Самое главное, чтобы у учеников оставалось право выбора своего направления — кто-то хочет научиться шить, а кто-то стать дизайнером. Всем ведь совершенно не нужно становиться фермерами. А для тех, кому интересно заниматься землей, совершенно правильно организовывать занятия с фермерами. Если посмотреть по программе «Начинающий фермер», то у нас в стране очень много успешных фермеров, у которых горят глаза. Им есть чему научить ребят, они, безусловно, смогут дать им хорошую жизненную практику и путевку в жизнь, — отметила Надежда Школкина.

