Олимпийский призер продает подаренный BMW из-за пополнения в семье

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по трековым велогонкам Денис Дмитриев объявил в понедельник, что собирается продать свой призовой автомобиль BMW, полученный на торжественной церемонии в Кремле, в связи с пополнением в семье.

В октябре этого года в семье олимпийца Дмитриева ожидают рождения сына. «Будет Дмитрий Денисович», — приводит НСН слова спортсмена.



Спортсмен рассказал, что далеко не каждый первый встречный сможет стать обладателем знаменитого автомобиля.

«Накидывать цену из-за того, что машина «от Путина», я не буду. Но у меня есть одно условие — продам только тому покупателю, который мне понравится, в хорошие руки. Чтобы ее холили, лелеяли и, может быть, мне иногда показывали, — сказал Дмитриев.

Несколько предложений о покупке автомобиля ему уже поступило, однако велогонщик их отверг, так как «не почувствовал, что эти покупатели будут заботиться» об автомобиле.

Велосипедист отметил также, что продавать этот дорогой подарок, автомобиль особой, «олимпийской» серии, отличающийся от других, ему очень жалко.

Рассуждая на тему, этично ли продавать подаренные вещи, спортсмен ответил, что всё зависит от каждого конкретного случая. На его взгляд, это дело каждого.

«Я уверен, что 99,9% олимпийцев оставили бы автомобиль себе. Судя по реакции спортсменов, когда вручили машины, просто так их продавать они не станут. В велоспорте, например, все оставили машины себе», — сказал Денисов.

Однако подаренный автомобиль может быть не нужен. Так, у кого-то может не быть прав, а а кто-то предпочитает перемещаться на такси или на общественном транспорте, а то и вовсе ходить пешком, пояснил спортсмен.

Денисов рассказал, что выставил свой «президентский» BMW за 2,6 млн рублей.

Напомним, велотрекист Денис Дмитриев стал бронзовым призером в индивидуальном спринте на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сумев обойти австралийца Мэттью Глетцера в двух заездах. Эта награда стала первой олимпийской медалью российского велогонщика.

Ранее также стало известно о снятии с продажи BMW X6 чемпионки по синхронному плаванию на Олимпиаде в Рио из-за интереса к автомобилю коллекционеров из Санкт-Петербурга.





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