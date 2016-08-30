Военные атташе получат больше информации о Российской армии

Минобороны меняет формат оповещения иностранных партнеров о внезапных проверках боеготовности российских Вооруженных сил, которые в последнее время стали вызывать беспокойство на Западе. Теперь иностранным военным представителям будет направляться не только базовая информация, предусмотренная так называемым Венским документом (договор о мерах доверия и безопасности в Европе, ратифицированный Россией в 2011 году), но и дополнительные сведения, которые должны снять вопросы относительно истинных целей проводимых учений.

— Плановых учений недостаточно для поддержания боеготовности, нужны и внезапные проверки, к которым люди не могут подготовиться, но такие проверки вызывают у наших зарубежных партнеров беспокойство, мы это понимаем, — заявил «Известиям» зампредседателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. — Поэтому было решено сделать жест доброй воли: принято решение в одностороннем порядке более детально информировать зарубежных партнеров о проведении внеплановых учений.



Новый формат предусматривает проведение специальных брифингов для военных атташе, а также предоставление пакета дополнительной информации, в том числе по количеству задействованного вооружения и военной техники и замыслу учений, расширяющих представление о том, какие действия предпринимают российские военные. Задача по подготовке нового регламента была поставлена по итогам последних масштабных учений Российской армии, прошедших в начале лета нынешнего года.

— Это делается для снижения напряженности и повышения прозрачности военной активности, — говорит Клинцевич. — Мы показываем, что нет никакой агрессивности с нашей стороны и что претензии со стороны НАТО и некоторых западных политических деятелей ни на чем не основаны и носят надуманный характер.



Стартовавшая в минувший четверг внезапная проверка боеготовности российских Вооруженных сил спровоцировала критику со стороны представителей стран НАТО. Заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что внезапные учения РФ в Черном море являются предметом обеспокоенности и не способствуют установлению доверия между Москвой и альянсом.

В июне глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в том, что она злоупотребляет пунктом 42 «Венского документа», чтобы проводить крупные учения без уведомления других участников этого соглашения, и тем самым «подрывает транспарентность и предсказуемость» военной обстановки в Европе. Напомним, данный пункт позволяет государствам в случае внеплановых маневров оповещать соседей по факту, а не заранее — за 42 недели, как предусмотрено договором для любых учений с участием свыше 9 тыс. военнослужащих или 250 танков.

По мнению главного редактора отраслевого журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, не исключено, что, введя новый регламент, Россия преследует две цели: не только снизить напряженность, но и подвигнуть партнеров к доработке самого «Венского документа».

— В документе не прописаны некоторые новые типы вооружений. Например, ударные беспилотники, которые уже активно применяются западными странами. Есть у НАТО и безэкипажные надводные и подводные системы, — говорит Мураховский. — Но они не прописаны в «Венском документе», и никакой информацией стороны по ним не обмениваются.

Андрей Сушенцов, руководитель агентства «Внешняя политика» и программный директор дискуссионного клуба «Валдай», предположил, что инициатива России — сигнал для НАТО о стремлении РФ снизить градус напряженности.

— В последние два года в военном смысле произошло возвращение во времена холодной войны, но с тех пор военные утратили навыки квалифицированного обмена информацией и недопущения инцидентов, — поясняет политолог. — Ситуация наподобие той, что случилась с самолетом, сбитым Турцией почти год назад, могла бы произойти и в акватории Балтийского моря. Так что сейчас стороны делают шаги, чтобы предотвратить эскалацию.

Сушенцов предположил, что началось формирование нового механизма взаимодействия по линии РФ–НАТО.

— Возобновились консультации в рамках Совета Россия–НАТО, и стороны пытаются найти общие интересы, почву для сотрудничества, а на данном этапе в общих интересах — избежать ситуаций, которые могут привести к неконтролируемой эскалации, — констатирует эксперт. — Впрочем, сохраняется взаимное недоверие. У натовцев оно даже сильнее, у них полностью отсутствует понимание мотивов и приоритетов наших действий. Любой наш шаг воспринимается как уловка, а наших военных видят как потрясающе эффективную и неуловимую силу, которая повернет любую ситуацию в свою пользу.