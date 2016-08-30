Российские войска испытают новейшие понтонные катера

В ходе запланированного в программе учений «Кавказ-2016» форсирования реки Дон танковыми и мотострелковыми подразделениями Минобороны планирует испытать уникальный буксирно-моторный катер БМК, предназначенный для буксировки паромов и разведки водоемов при устройстве мостовых и паромных переправ.

В Минобороны «Известиям» сообщили, что в рамках предстоящих маневров на полигоне Прудбой под Волгоградом будет развернута понтонная переправа длиной 600 м, по которой техника и вооружения смогут форсировать реку Дон с ходу. Обеспечить этот маневр призваны два новейших понтонных катера семейства БМК разработки Волжского судостроительно-судоремонтного завода (ВССЗ) и акционерного общества КАМПО. Подобную технику военные не заказывали промышленности более 20 лет.



В российском военном ведомстве «Известиям» пояснили, что новые буксирно-моторные катера обеспечивают стыковку секций понтонных переправ. Особенность катеров состоит в транспортной мобильности (катер должен умещаться в габариты и перевозиться на шасси автомобиля «КамАЗ»), большой тяговооруженности при минимальном весе и осадке, что обеспечивает возможность маневрировать в условиях мелководья и колотого льда.



Внешне БМК напоминает обычную моторную лодку с установленной двухместной кабиной. При длине менее 8 м и весе чуть более 3,5 т буксировочный катер способен в течение 11 часов буксировать, а затем и удерживать на месте секции понтонной переправы, перевозить четырех человек и небольшой груз. Следует отметить, что предварительные испытания катера уже проведены, а учения «Кавказ» должны показать, как БМК поведет себя в реальной боевой обстановке.

Как отметила представитель КАМПО Ульяна Захарова, БМК задуман как средство, обеспечивающее моторизацию всех типов понтонных парков, состоящих на вооружении инженерных войск — как общевойсковых (ПМП, ПМП-М, ПП-91, ПП-2005), так и специальных (ППС-84). По своим тактико-техническим характеристикам он способен заменить любой из БМК предыдущих поколений.



— Задача создания нового катера стала особенно актуальной в связи с проводимым в настоящее время обновлением техники инженерных войск, в частности оснащением частей и подразделений современными средствами преодоления водных преград, — объяснила специалист. — В ходе предварительных испытаний проверялась выгрузка катера с понтонного автомобиля на воду и загрузка его на автомобиль, выполнение катером различных действий на воде как в одиночном режиме, так и при буксировках катером парома (различными способами и с различной нагрузкой, включая танк Т-80). Испытания проводились днем и в ночное время.

По словам представителя ВССЗ Павла Глухова, предъявленные к БМК инженерными войсками требования во многом были трудновыполнимыми.



— Необходимо было уложиться в заданные габариты, вес, обеспечить нужные осадку и скорость при значительных тяговых характеристиках, — рассказал Глухов. — Это удалось прежде всего за счет использования в корпусе тонкого материала, сложных обводов, ограниченности в объемах отсеков. Пришлось бороться за каждый грамм веса при сохранении прочности конструкции.



По словам начальника инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, только в последнее время инженерные войска серьезно обновили парк за счет перспективных образцов инженерного вооружения, техники, личной экипировки и оснащения инженерных подразделений.

— Это машины-мостоукладчики, понтонные парки, переносные средства разминирования, роботизированные системы наблюдения инженерной разведки и разминирования взрывоопасных предметов, лесопильный комплекс, автомобильные краны и многое из того, что в современных сводках о применении боевой техники не упоминается, — рассказал «Известиям» Ставицкий. — Конечно, инженерная техника не блещет красочными наименованиями, но от этого не становится менее востребованной.

