Минобороны сможет заглушить Iridium и OneWeb

Минобороны России испытывает новейшую систему радиоэлектронной борьбы, способную на значительной территории нейтрализовать работу низкоорбитальных систем спутниковой связи, таких как Iridium, GlobalStar и OneWeb. Разработчик «Комплекса радиоэлектронной борьбы для противодействия спутниковым системам на низких круговых орбитах» (КРБСС) — АО «Московский научно-исследовательский радиотехнический институт» (МНИРТИ, входит в «Объединенную приборостроительную корпорацию») при участии специалистов московского дизайн-центра микроэлектроники АО «НИИМА «Прогресс».

По мнению специалистов российского военного ведомства, приоритетным местом размещения новейшей «глушилки» является Арктика, где нет возможности использовать геостационарные системы связи (геостационарные спутники «висят» над экватором и до полярных областей их сигнал не доходит).

— Часть элементов новейшего комплекса, в том числе подвижные станции помех, уже проходят испытания, в ходе которых удалось добиться отличных результатов. Станции не только выполнили все тактико-технические требования, заложенные в проекте, но местами показали лучший результат, — рассказал «Известиям» представитель российского военного ведомства, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания не смог назвать точные сроки, когда новинка заступит на боевое дежурство, пояснив, что ее элементы будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

В ОПК от комментариев воздержались.

Основные элементы КРБСС — это высокоподвижные станции помех, установленные на двух грузовых автомобилях: они способны одновременно отслеживать и заглушать сигналы нескольких десятков спутников. В дальнейшем парк «станций» пополнится изделиями, устанавливающимися на корабли, вертолеты, самолеты и беспилотники.

Достигнуть нужных характеристик инженерам и конструкторам из МНИРТИ удалось за счет использования активных фазированных антенных решеток, содержащих большое количество приемо-передающих элементов.

— Основой большинства спутниковых систем связи являются большие по размеру спутники с очень мощным сигналом, находящиеся на геостационарной и высокоэллиптической орбитах, — рассказал «Известиям» военный эксперт, бывший сотрудник 30 ЦНИИ ВВС Алексей Леонков. — А вот в низкоорбитальных системах принцип работы другой, напоминающий сотовую связь. В точке приема может приниматься сигнал от нескольких наблюдаемых спутников. Поэтому надо заглушить не один мощный сигнал, а несколько более слабых. Главная проблема в том, что давить нужно одновременно все каналы, иначе система сможет найти лазейку.