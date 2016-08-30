Адвокат Миронова сообщил, что россиянин вернется на родину 31 августа

Задержанный в аэропорту Еревана россиянин Сергей Миронов планирует вернуться на родину, сообщил его адвокат Карен Нерсисян.

— У Миронова сразу с собой были билеты в обе стороны, обратный билет у него как раз на завтра, 31 августа. Если прокуратура его не вызовет, то мы улетим в Россию, — приводит «РИА Новости» заявление представителя защиты.

По его словам, прокуратура пока не вызывала ни Сергея Миронова, ни его адвоката.

Напомним, 30-летний житель Москвы Сергей Миронов был задержан в Армении 27 августа, он был объявлен США в международный розыск по подозрению в торговле оружием и незаконной передаче технологий. По словам представителя компании «Синезис», россиянин занимал в ней должность руководителя отдела видеотехнологий.

После задержания суд в Ереване 29 августа отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении об аресте Сергея Миронова на 40 дней за неимением необходимых документов.

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