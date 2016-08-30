Автолюбитель получил штраф из-за блика фар на мокрой дороге

Московский водитель сообщил, что получил штраф за блики от фар автомобиля на мокрой дороге, которые «выехали на обочину».



Как сообщает сайт НТВ.Ru, «нарушение» было зафиксировано на 55-м км МКАД еще в июле этого года.



По словам автолюбителя, система видеофиксации нарушений совершила ошибку, приняв блик фар за автомобиль, который едет по обочине.



Мужчина также сообщил, что еще в начале августа подал жалобу, однако до сих пор не получил ответа от ГИБДД.



Накануне другой московский водитель рассказал, что получил штраф за то, что тень от его автотранспортного средства пересекла сплошную разметку. Он написал об этом на одном из автомобильных порталов.



После этого штраф был аннулирован московским управлением ГИБДД.

