Песков: у Москвы нет новой информации о здоровье Каримова

Москва не располагает новыми данными о состоянии здоровья президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами во вторник.

«Мы знаем, что были различные сообщения, которые не нашли подтверждения. Сейчас какой-либо новой информацией мы не располагаем, но пока можем только сказать, что эти ночные сообщения не нашли своего подтверждения, из этого исходим», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва постоянно поддерживает контакты с Узбекистаном, в том числе и по дипломатическим каналам.

«Разумеется, контакты с Узбекистаном постоянные — и по дипломатическим каналам, и иным, по ведомственным каналам. У нас же очень насыщенные двусторонние отношения», — добавил Дмитрий Песков.

Напомним, накануне СМИ Узбекистана сообщили о том, что президент Ислам Каримов был госпитализирован и его лечение «потребует определенного времени». После этого дочь Каримова Лола Каримова-Типляева написала на своей странице в сети Instagram о том, что ее отец находится в реанимации после кровоизлияния в мозг. Накануне поздно вечером СМИ распространили официально не подтвержденную информацию о смерти Каримова. Позже источник, близкий к ситуации, опроверг ее и сообщил, что состояние президента Узбекистана оценивается как стабильное.

Президент России Владимир Путин и Ислам Каримов последний раз встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте в июне 2016 года.



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