ГИБДД Москвы провела проверку штрафа за блики от фар

Ранее водителю пришел штраф с автоматической камеры за езду по обочине
Столичное управление ГИБДД провело проверку по жалобе водителя, которого оштрафовали за езду по обочине из-за бликов фар.
Автовладелец в ближайшее время получит ответ из ГИБДД, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Содержание ответа он не раскрыл.
Ранее «Известия» сообщали, что водитель в Москве получил штраф от автоматической системы видеофиксации нарушений, которая приняла блики от фар на мокрой дороге за движение по обочине и выписала штраф. Это произошло в июле на 55-м км МКАД.
Накануне стало известно, что еще один водитель в Москве получил штраф от автоматической системы за то, что тень его автомобиля пересекла сплошную линию на дороге. После того как этот случай получил широкую огласку, ГИБДД аннулировала наказание.
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