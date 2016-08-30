При пожаре на юге Москвы погиб человек

Загорелась квартира на первом этаже в доме на Варшавском шоссе
По данным правоохранительных органов, при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юге Москвы погиб один человек.
«Пожар произошел в квартире на первом этаже дома 47 по Варшавскому шоссе. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего человека», — сообщает собеседник ТАСС.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, ранее «Известия» писали о пожаре 27 августа, произошедшем в складе типографии «Печатный экспресс». Погибли 17 человек, из которых 14 — жители Киргизии.
Читайте также: Создана следственная группа для расследования пожара в Москве
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.