При пожаре на юге Москвы погиб человек

По данным правоохранительных органов, при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юге Москвы погиб один человек.



«Пожар произошел в квартире на первом этаже дома 47 по Варшавскому шоссе. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего человека», — сообщает собеседник ТАСС.

Причина возникновения пожара устанавливается.



Напомним, ранее «Известия» писали о пожаре 27 августа, произошедшем в складе типографии «Печатный экспресс». Погибли 17 человек, из которых 14 — жители Киргизии.



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