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При пожаре на юге Москвы погиб человек

Загорелась квартира на первом этаже в доме на Варшавском шоссе

По данным правоохранительных органов, при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юге Москвы погиб один человек.

«Пожар произошел в квартире на первом этаже дома 47 по Варшавскому шоссе. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего человека», — сообщает собеседник ТАСС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее «Известия» писали о пожаре 27 августа, произошедшем в складе типографии «Печатный экспресс». Погибли 17 человек, из которых 14 — жители Киргизии. 

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

При пожаре на юге Москвы погиб человек

Загорелась квартира на первом этаже в доме на Варшавском шоссе

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