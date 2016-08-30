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Вторник,
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МОК опроверг информацию о лишении медали погибшего борца

Международный олимпийский комитет назвал сообщения о передаче награды преждевременными

Решение о лишении серебряной медали ОИ-2012 российского борца вольного стиля Бесика Кудухова, погибшего в автомобильной аварии в конце 2013 года, не принималось. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Пока идет перепроверка допинг-проб из Пекина-2008 и Лондона-2012, называть конкретные фамилии спортсменов и уж тем более лишать их наград преждевременно», — приводит текст сообщения «Спорт-Экспресс».

Ранее во вторник индийский борец Йогешвар Дутт написал на своей странице в сети Twitter, что получит серебряную медаль Лондона-2012 вместо бронзовой. При этом, по информации местных СМИ, в допинг-пробе Кудухова были обнаружены запрещенные препараты.

Позже президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Объединенный мир борьбы (UWF) пока не владеет информацией о лишении медали серебряного призера Олимпийских игр-2012 россиянина Бесика Кудухова. При этом Мамиашвили отметил, что соответствующих документов нет.

Бесик Кудухов был четырехкратным чемпионом мира, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

МОК опроверг информацию о лишении медали погибшего борца

Международный олимпийский комитет назвал сообщения о передаче награды преждевременными

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Сергей Лисин

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