Минобороны испытало единую интегрированную систему ПВО

В ходе начавшейся 25 августа внезапной проверки вооруженных сил российские Воздушно-космические силы впервые протестировали работу единой интегрированной системы противовоздушной обороны (ЕИС ПВО). Система позволила в режиме реального времени отразить условную массированную атаку условного противника, соединив при этом в единую сеть взаимодействия всех участников процесса, начиная от непосредственно выполняющих перехват истребителей и расчетов зенитно-ракетных комплексов и заканчивая Национальным центром управления обороной.

— До нынешней внезапной проверки испытывались только отдельные элементы. Сейчас же в ходе учений впервые была задействована вся система, — рассказал «Известиям» представитель российского военного ведомства, знакомый с ситуацией. — В целом система отработала штатно. Правда, были определенные затруднения, в частности, при передаче информации. Также выявлены незначительные недоработки в программном обеспечении. Но это не критические проблемы, и они будут устранены.

В течение нескольких часов истребители-перехватчики, зенитно-ракетные системы, радиолокационные станции и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на Кавказе, в Крыму и Центральной России отражали условный массированный налет самолетов, беспилотников и крылатых ракет противника. В это же время в Национальном центре обороны и Главном командовании Воздушно-космических сил не только получали информацию в режиме реального времени обо всем происходящем в воздухе и на земле, но и управляли воздушным боем, проходившим на площади в несколько тысяч километров.

Примечательно, что, помимо ВКС, в отражении нападения «противника» приняли участие также дивизионы зенитно-ракетных систем С-300В и «Бук», входящие в состав Сухопутных войск и формально не подчиняющиеся командованию ВКС России. Впрочем, это не помешало сухопутным зенитчикам выполнить все поставленные задачи.

— Даже самый напряженный воздушный бой в настоящее время занимает всего несколько минут. Чтобы победить, нужно не только заранее увидеть противника, но и понять, какими силами и по каким объектам он будет наносить удар, — рассказал независимый военный эксперт Антон Лавров. — Радиолокационные станции, самолеты ДРЛО, радары самолетов и зенитных комплексов не могут увидеть всю обстановку. Если речь идет о массированных ударах противника с разных стратегических направлений на площади в тысячи километров, то понять весь замысел противника очень сложно.



Как отметил эксперт, новейшая система позволяет всем участвующим в воздушном бою не только получать всю информацию о действиях противника в режиме онлайн, но и своевременно определить, куда противник наносит удар, и перехватить его.

Как пояснил «Известиям» представитель Минобороны России, в дальнейшем ЕИС будет применяться во всех элементах боевой подготовки Воздушно-космических сил, начиная от простых ракетных стрельб и перехвата мишеней истребителями и заканчивая масштабными учениями, где будет задействован весь арсенал средств ВКС.

Принцип работы единой интегрированной системы на первый взгляд достаточно прост: каждый ее абонент (истребитель, зенитно-ракетный комплекс, радиолокационная станция и т.д.) передает свои координаты, направление движения, а также информацию о противнике, которого он видит, а в ответ получает информацию о расположении своих сил и средств, о действиях и положении летательных аппаратов, радаров и зенитных средств противника, даже если они находятся вне поля его зрения.

Командиры полков, дивизий и бригад получают всю информацию о противнике, действующем в их зонах ответственности и рядом с ними, что позволяет принять решение, как лучше отразить авианалет и прикрыть заданный объект. В то же время пилоты в воздухе и расчеты зенитных систем на земле увидят только те цели, которые им необходимо перехватить или которые представляют для них опасность.

— В Вооруженных силах России для истребительной авиации, средств противовоздушной обороны, частей и подразделений радиотехнических войск были разработаны и приняты на снабжение автоматизированные системы управления (АСУ), — рассказал главный редактор отраслевого журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Проверенная же единая интегрированная система — это, если можно так выразиться, «мега-АСУ», соединяющая все эти системы в единый комплекс. До недавнего времени полноценному функционированию ЕИС мешала проблема отсутствия единого формата обмена данных и интерфейса между автоматизированными системами управления. Но после создания Национального центра управления обороной все ведомственные бюрократические перегородки удалось преодолеть.

По словам эксперта, в настоящее время в Воздушно-космических силах России есть не только «щит» ЕИС ПВО, но сейчас создается и «меч» — единая интегрированная система для фронтовой, штурмовой и бомбардировочной авиации, непосредственно наносящей удары по противнику.

— К новой системе уже подключены фронтовые бомбардировщики, а в дальнейшем присоединятся вертолеты армейской авиации и, возможно, штурмовики, — рассказал Виктор Мураховский.