Россия отказала США в координации ударов по Алеппо

Россия готова координировать с США удары по целям в Сирии везде за исключением провинции Алеппо, поскольку в этом районе действуют исключительно сирийские ВВС и нужно договариваться с ними. Такую позицию российские представители обозначили на консультациях по Сирии, которые прошли в минувшие выходные в Женеве. Об этом рассказал «Известиям» источник, осведомленный о ходе переговоров.



Эксперты полагают, что Москва и Вашингтон в итоге сумеют найти приемлемую формулу взаимодействия, при этом РФ может стать посредником между США и сирийскими властями.

— США направили РФ пакет предложений о координации действий авиации, и в первую очередь в провинции Алеппо. Однако Москва дала понять, что ВКС не бомбят Алеппо и его окрестности, и о координации авиаударов по целям там США надо договариваться с командованием ВВС Сирии, — рассказал источник «Известий».



Собеседник добавил, что при этом РФ не возражает против самой идеи скоординированных ударов, но только за пределами зоны в несколько десятков километров вокруг Алеппо.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на дипломатический источник, что на переговорах в Женеве главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри обсуждали «возможность начала нанесения скоординированных ударов по боевикам в Алеппо примерно с середины сентября».

Напомним, в Алеппо, который до войны был вторым по величине городом Сирии, уже на протяжении месяца идут ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками различных группировок, занявшими оборону в городских кварталах. При этом ВКС РФ в операции по освобождению Алеппо официально не участвуют. Россия лишь оказывает гуманитарную помощь оставшемуся в зоне боев мирному населению.

Американская авиация в рамках антиигиловской (ИГИЛ — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) операции «Непреклонная решимость» наносит удары в основном в восточных и северных районах Сирии. В том числе воздушная поддержка в предыдущие дни оказывалась курдским отрядам, действующим в районе города Мараа, на севере провинции Алеппо.

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отметил в беседе с «Известиями», что напрямую с Башаром Асадом американцы контактировать не будут, но эту проблему, возможно, удастся решить через российское посредничество.

— Проблема заключается в том, как оформить взаимодействие, ведь США готовы сотрудничать с сирийцами, но так, чтобы не отходить от своей позиции официального непризнания Асада, поэтому необходимы компромиссные схемы, — пояснил Федор Лукьянов.

Политолог напомнил, что Турция напрямую не контактирует с Дамаском, но через Россию проинформировала сирийские власти о готовящейся военной операции. Похожая схема может быть применена и в случае с США.

При этом, по мнению Федора Лукьянова, сотрудничество военных РФ и США может носить лишь ограниченный характер.

— В атмосфере тотального недоверия между Россией и Западом договориться о совместных боевых операциях практически нереально. Но можно разделить зоны ответственности и не мешать друг другу. Термин «скоординированные операции» в данном случае скорее всего подразумевает, что стороны будут в курсе действий друг друга, а о едином командовании говорить не приходится, — отметил он. — Договориться об обмене данными, хотя бы частичном, возможно, а совместные стратегии — это уже фантастика.

Эксперт добавил, что по-прежнему актуальна проблема целей российско-американского взаимодействия.

— Борьба с ИГИЛ — это бесспорная общая цель, а все последние дипломатические усилия были направлены на то, чтобы как-то рассортировать прочие группировки, — отметил Федор Лукьянов.



Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов согласен, что для налаживания взаимодействия между военными в первую очередь Лавров и Керри должны договориться о целях этого взаимодействия. Когда политические вопросы решены, в дело вступают военные, и у них, по словам Ивашова, взаимодействие, как правило, лучше, чем у дипломатов и политиков.

