ВКС РФ авиаударом уничтожили второго человека в иерархии ИГИЛ

Около 40 боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) уничтожены в результате авиаудара бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в районе Маарат-умм-Хауш сирийской провинции Алеппо.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, среди ликвидированных боевиков был полевой командир Абу Мухаммад аль-Аднани. Это подтверждают несколько каналов разведки российского оборонного ведомства.



Его гибель подтвердили и в ИГИЛ. По информации новостного агентства, подконтрольного боевикам, он был ликвидирован, «когда проводил инспекцию хода операции по отражению атак на Алеппо».

Стоит отметить, что аль-Аднани считался в группировке вторым после Абу Бакра аль-Багдади человеком. Он отвечал за пропаганду группировки и за распространение ее информации. Все важные заявления, в том числе и о создании «халифата» на подконтрольных террористам территориях, делались исключительно через него.



Он также был известен своими призывами к проведению терактов в США и Европе.



Накануне в Пентагоне заявили, что аль-Аднани был уничтожен в результате удара, нанесенного авиацией международной коалиции в районе города Эль-Баб.



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