Россияне смогут расплачиваться в Турции рублями

Сейчас ведутся переговоры об использовании в торговле между двумя странами рублей и турецких лир
Россия и Турция проводят переговоры об использовании в торговле на территории обеих стран рублей и турецких лир. Если они завершатся успешно, на территории Турции можно будет расплачиваться российскими рублями. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на Российско-турецком медиафоруме в Анталье.
«В настоящий момент ведутся технические переговоры с участием центробанков обеих стран. Одна из наших целей, чтобы россияне в Анталье и всей Турции могли расплачиваться рублями, а турки в России — лирами», — сказал Зейбекчи, передает ТАСС.
Ранее «Известия» сообщали, что Росавиация согласовала первые чартерные рейсы в Турцию после возобновления чартерного авиасообщения. Москва получила от Анкары гарантии усиления мер безопасности в турецких аэропортах. Полеты возобновятся с 3 сентября. В Турции ожидают, что в сентябре на курортах этой страны отдохнут около 700 тыс. россиян.
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