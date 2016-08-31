Россияне смогут расплачиваться в Турции рублями

Россия и Турция проводят переговоры об использовании в торговле на территории обеих стран рублей и турецких лир. Если они завершатся успешно, на территории Турции можно будет расплачиваться российскими рублями. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на Российско-турецком медиафоруме в Анталье.



«В настоящий момент ведутся технические переговоры с участием центробанков обеих стран. Одна из наших целей, чтобы россияне в Анталье и всей Турции могли расплачиваться рублями, а турки в России — лирами», — сказал Зейбекчи, передает ТАСС.

Ранее «Известия» сообщали, что Росавиация согласовала первые чартерные рейсы в Турцию после возобновления чартерного авиасообщения. Москва получила от Анкары гарантии усиления мер безопасности в турецких аэропортах. Полеты возобновятся с 3 сентября. В Турции ожидают, что в сентябре на курортах этой страны отдохнут около 700 тыс. россиян.

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