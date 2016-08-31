Для лечения Каримова в Узбекистан вылетели врачи НИИ имени Бурденко

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила ранее, что Россия не получала официального запроса о помощи
Врачи НИИ нейрохирургии имени Бурденко вылетели в Узбекистан для лечения президента Ислама Каримова. Научный руководитель института Александр Коновалов подтвердил эту информацию.
Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что Узбекистан не запрашивал у России помощь в лечении президента Каримова, который пережил кровоизлияние в мозг, по информации его младшей дочери.
В НИИ сообщили также, что российские врачи с самого начала занимались лечением Ислама Каримова, пишут Дни.Ру. По словам Коновалова, их деятельность курирует директор НИИ, заведующий нейротравматологическим отделением академик РАН Александр Потапов.
Известный кардиолог Лео Бокерия осмотрел президента Узбекистана, прибыв в Ташкент 28 августа в 03.00 по местному времени (01.00 мск), сообщал Life.ru. В Россию он вылетел в тот же день на частном самолете в 14.00 (12.00 мск).
Напомним, в понедельник СМИ Узбекистана сообщили о госпитализации президента Ислама Каримова. Дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева написала на своей странице в сети Instagram о том, что ее отец находится в реанимации после кровоизлияния в мозг.
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