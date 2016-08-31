Сергей Миронов: «Мне показывали распечатку запроса из Интерпола»

Россиянин, подозреваемый американскими властями в отмывании денег и передаче военных технологий, рассказал «Известиям», что, будучи в базе Интерпола, путешествовал по миру, в том числе посещал США
Вернувшийся 31 августа в Москву россиянин Сергей Миронов, который задерживался по запросу США в Армении, заявил, что лично видел распечатку запроса Интерпола, хотя в российской базе международной полиции его нет.
«Почему меня нет в российской базе, но я есть в базах Армении и США, — это точно вопрос не ко мне», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью газете «Известия».
Напомним, 30-летний москвич Сергей Миронов был задержан в Армении по запросу США. Он был объявлен в международный розыск по подозрению в торговле оружием. Позже суд освободил его.
Как ранее заявил адвокат Миронова Карен Нерсисян, Соединенные Штаты Америки хотят добиться экстрадиции гражданина России из-за попытки приобретения им охотничьего прибора ночного видения, который не является военным оборудованием.
В связи с этим Миронов отметил, что прибор ночного видения он заказывал в США еще в 2013 году, но он так ему и не пришел.
«К сожалению, точной даты заказа я не помню, это было давно. Но за это время мы были за границей много раз — и в Европу ездили, и в Индию. Собственно, я даже в Штаты летал», — поделился россиянин.
По словам его жены Юлии, Сергей летал в США по работе.
«Это обычная практика, как повышение квалификации, он там был с другими ребятами-программистами из разных компаний», — подчеркнула она.
Полную версию эксклюзивного интервью читайте по ссылке:
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