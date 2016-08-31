Сергей Миронов: «Мне показывали распечатку запроса из Интерпола»

Вернувшийся 31 августа в Москву россиянин Сергей Миронов, который задерживался по запросу США в Армении, заявил, что лично видел распечатку запроса Интерпола, хотя в российской базе международной полиции его нет.



«Почему меня нет в российской базе, но я есть в базах Армении и США, — это точно вопрос не ко мне», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью газете «Известия».



Напомним, 30-летний москвич Сергей Миронов был задержан в Армении по запросу США. Он был объявлен в международный розыск по подозрению в торговле оружием. Позже суд освободил его.

Как ранее заявил адвокат Миронова Карен Нерсисян, Соединенные Штаты Америки хотят добиться экстрадиции гражданина России из-за попытки приобретения им охотничьего прибора ночного видения, который не является военным оборудованием.



В связи с этим Миронов отметил, что прибор ночного видения он заказывал в США еще в 2013 году, но он так ему и не пришел.



«К сожалению, точной даты заказа я не помню, это было давно. Но за это время мы были за границей много раз — и в Европу ездили, и в Индию. Собственно, я даже в Штаты летал», — поделился россиянин.



По словам его жены Юлии, Сергей летал в США по работе.

«Это обычная практика, как повышение квалификации, он там был с другими ребятами-программистами из разных компаний», — подчеркнула она.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте по ссылке:



Сергей Миронов: «Меня задерживали по запросу Интерпола»

