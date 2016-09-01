Сети GSM включат в систему противоракетной обороны

Российские разработчики научились использовать базовые станции операторов сотовой связи стандарта GSM для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, а также самолетов малой авиации, летящих на предельно малых высотах.

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») представит на выставке-форуме «Армия-2016» уникальную систему контроля воздушного пространства «Рубеж», которая обнаруживает летающие объекты, попавшие в электромагнитные поля базовых станций сотовой связи.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Росэлектроника» Игорь Козлов, «Рубеж» — это абсолютно инновационное решение, позволяющее без существенных вложений средств многократно увеличить возможности российской системы противовоздушной и противоракетной обороны в масштабе всей страны.

Принцип работы «Рубежа» достаточно прост. В основе сотовой сети лежит непрерывный обмен сигналами между установленными на сотовых вышках передающими устройствами и ретрансляторами. В результате образуется устойчивое электромагнитное поле.

— Если металлические предметы попадают в область электромагнитного поля, в этот момент приемные элементы базовых станций сразу же фиксируют изменение поля, — рассказал «Известиям» представитель телекоммуникационного рынка, знакомый с ходом работ. — Используя эффект Доплера и метод триангуляции, «Рубеж» с высокой точностью определяет координаты объекта и его положение в пространстве, анализируя сигналы базовых станций, зафиксировавших изменение поля.

«Рубеж», обнаружив цель и идентифицировав ее класс (самолет, вертолет, ракета или природные образования), передает данные по сетям GSM на вышестоящие пункты сбора информации. Например, в Национальный центр обороны Минобороны или командные центры управления зенитно-ракетными комплексами Воздушно-космических войск.

По словам ведущего инженера-конструктора «Росэлектроники» Ильи Кубацкого, «Рубеж» наделяет функционал сети сотовых вышек новыми свойствами: не только передачи сотового сигнала, но и обнаружения объектов в зоне действия сети. При этом сама система стоит на порядок дешевле радиолокационных станций обнаружения и идентификации воздушных целей, входящих в состав комплексов ПВО и ПРО.

— Уже сейчас по стране действует более 250 тыс. базовых станций мобильной связи, и эта сеть постоянно расширяется, — рассказал Игорь Козлов. — Средняя плотность их размещения составляет 11 единиц на квадратный километр. Это позволяет сформировать круглосуточное помехоустойчивое многочастотное поле локации воздушных целей по отраженному от них сигналу с возможностью передачи данных на зенитно-ракетные комплексы ПВО и ПРО.

Примечательно, что «Рубеж» не будет непосредственно устанавливаться на базовые станции GSM. Терминалы комплекса, подключенные к сетям сотовой связи, разместят непосредственно в пунктах управления системами ПВО и ПРО и Национальном центре обороны. Как пояснили «Известиям» в «Росэлектронике», такая архитектура системы не потребует каких-либо дополнительных затрат со стороны сотовых операторов.

По мнению специалистов холдинга, «Рубеж» будет востребован и на гражданском рынке. Система может не только вести мониторинг гражданских самолетов и вертолетов, но и оказать серьезную помощь в поиске потерпевших крушение летательных аппаратов и даже следить за пожарной безопасностью.

В компаниях «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС, «МегаФон» и Tele-2 от комментариев отказались.



— Идея выглядит рискованной, — отметил главный редактор портала Comnews Леонид Коник. — Радиус действия базовой станции (БС) стандарта GSM составляет от 3 до 30 км в зависимости от частотного диапазона и плотности окружающей застройки. Не говоря уже о том, что операторы по-разному ориентируют базовые станции, то направляя их на определенный сектор, то сверху вниз, и нет никаких гарантий, что БС будет «светить» в сторону траектории летательного аппарата. Ну а если вспомнить, что в России оборудование для сотовых сетей не производится и операторы импортируют его из стран Запада и Востока, даже теоретическое обсуждение его использования для обороны страны должно отпасть само собой.

