Москве может не хватить нефтебаз

В январе следующего года Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), принадлежащий компании «Газпром нефть», уйдет на плановый ремонт. Сегодня это предприятие покрывает до 40% потребностей столичного региона в моторном топливе. Независимые игроки высказывают озабоченность, что в связи с этим будет наблюдаться дефицит мощностей для хранения топлива, однако эксперты не ожидают каких-то больших проблем с автомобильным бензином, так как реконструкция МНПЗ планировалась в течение нескольких лет и снабжение будет предусмотрено.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Московского нефтеперерабатывающего завода, плановый ремонт установок «большого технологического кольца» МНПЗ пройдет в феврале-марте 2017 года и продлится менее двух месяцев (от 25 до 40 дней для различных установок — это стандартные сроки планово-предупредительного ремонта).

— Такой ремонт установок МНПЗ проводит один раз в два года, это обязательное условие обеспечения гарантированной надежности и безопасности эксплуатации оборудования, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на заводе сообщили, что на период с 10 января по 6 мая 2017 года также запланированы и согласованы с Министерством энергетики Российской Федерации работы по модернизации установки каталитического крекинга и первичной переработки нефти.

— По результатам модернизации мощность установки каткрекинга возрастет на 20%, увеличится глубина переработки нефти, выход светлых нефтепродуктов, будут повышены качество и экологические характеристики продукции. На установке первичной переработки нефти будет проведена модернизация печей, что также позволит дополнительно снизить воздействие производства на окружающую среду и повысить энергоэффективность, — рассказали в пресс-службе.

Запланированные работы пройдут в рамках реализации программы перехода МНПЗ на увеличенный четырехлетний межремонтный интервал. Переход состоится в 2018 году с началом работы самой современной установки переработки нефти «Евро+» и выводом из эксплуатации установок «малого технологического кольца».

За первое полугодие 2016 года Московский НПЗ переработал 5,18 млн т нефти и произвел 1,33 млн т автобензина, 1,04 млн т дизельного топлива и 0,34 млн т авиакеросина.

«Если «малое кольцо» Московского НПЗ продолжит работу во время ремонта, то выпадающий объем автобензина может составить как минимум 200 тыс. т в месяц в период с февраля по середину апреля. В январе и во второй половине апреля — начале мая выпадающие объемы автобензина будут меньше, так как часть бензиновых установок должна работать», — отмечают эксперты компании «Аналитика товарных рынков».

Они полагают, что меньше всего проблем ожидается с замещением выпадающих объемов дизельного топлива и авиакеросина. Рязанская НПК, ЯНОС, Нижегородский НПЗ и КИНЕФ производят и экспортируют крупные объемы дизтоплива класса 5, следовательно, эти заводы могут заместить дизтопливо Московского НПЗ. Московский рынок также, вероятно, получит поддержку за счет дизеля Салаватского НПЗ, Антипинского НПЗ, ТАНЕКО и Уфимской группы НПЗ. Все указанные производители поставляют в Московский регион дизтопливо по нефтепродуктопроводам «Транснефти», и во время ремонта Московского НПЗ у этих компаний будет стимул увеличить поставки дизтоплива в Москву.

Сложнее всего, полагают трейдеры, заместить автобензин Московского НПЗ. В настоящее время предприятие выпускает примерно 220 тыс. т высокооктанового бензина пятого класса в месяц.

— Можно предположить, что в ноябре и декабре 2016 года независимые участники рынка закупят и направят на хранение дополнительные объемы бензина, — отмечают эксперты компании «Аналитика товарных рынков».

Они оценили емкость резервуарного парка по хранению светлых нефтепродуктов независимых нефтебаз, которые не были уличены в «бодяге», а также нефтебаз «Татнефти» в Московской области примерно в 100 тыс. т. По их мнению, «учитывая, что часть резервуарного парка будет отдана под дизельное топливо и авиакеросин, максимальный объем автобензина, который можно складировать на этих нефтебазах, оценивается в 50–60 тыс. т».

— Независимые участники рынка ограничены в возможностях по формированию запасов бензина в Московской области не только резервуарным парком нефтебаз, с которыми можно работать без рисков, связанных с качеством товара, но и финансовыми ресурсами. Таким образом, независимые компании могут складировать к ремонту МНПЗ до 60 тыс. т автобензина. Этот объем не спасет рынок, тем более на четыре месяца, — полагают в компании «Аналитика товарных рынков».

Однако с ними не соглашается глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он напоминает, что МНПЗ покрывает до 40% потребностей региона в моторном топливе, но, помимо «Газпром нефти», в регионе работают многие нефтяные компании, такие как «Роснефть», «Лукойл».

— Зачем создавать панику? Да, завод закрывается на ремонт, это будет непросто, но люди готовятся к этому уже сейчас. Независимые участники подписывают, по моей информации, договоры с крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Я не думаю, что будет что-то сверхъестественное, но тем не менее готовиться нужно.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов соглашается с таким мнением. Он напоминает, что Москва и область потребляют примерно 6,5 млн т автомобильного бензина в год. Таким образом, в течение четырех месяцев потребуется более 2 млн т.

— Разумеется, такой объем в любом случае накопить не получится. Однако я не ожидаю каких-то больших проблем с автомобильным бензином, так как реконструкция МНПЗ планировалась в течение нескольких лет и снабжение должно быть предусмотрено. Бензин смогут поставить из соседних регионов. «Газпром-нефть» в лице Московского НПЗ не является монополистом на рынке бензина в Москве и области, хотя завод и занимает внушительную долю, — заключил собеседник.