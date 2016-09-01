УВЗ представил уникальную пушку-миномет на автомобиле «Урал»

Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод», производит артиллерийское вооружение) представит на форуме-выставке «Армия-2016» новейшую мобильную самоходную артиллерийскую установку «Флокс». Изделие оснащено уникальной 120-миллиметровой пушкой, соединяющей в себе возможности дальнобойного орудия, гаубицы и даже миномета. Поэтому «Флокс» может поражать вражеские цели, находящиеся на расстоянии от 10 км до всего сотни метров от своей позиции, как обычными артиллерийскими снарядами, так и минами.

Как сообщил «Известиям» гендиректор «Буревестника» Георгий Закаменных, это первая отечественная самоходная артиллерийская установка (САУ) подобного калибра, размещенная на высокопроходимом шасси автомобиля семейства «Урал». Она призвана полностью заменить в российской армии устаревшие буксируемые орудия аналогичного калибра.



— Концепция размещения 120-миллиметрового орудия на шасси автомобиля абсолютно новое решение для нашей армии, — рассказал Георгий Закаменных. — Фактически это новый класс вооружения, позволяющий существенно поднять мобильность артиллерийских подразделений российской армии. Главная отличительная особенность новой САУ — орудие, унифицированное по баллистике и затвору с орудием 2А80, но обеспечивающее за счет новых конструктивных решений уменьшенную нагрузку на шасси при выстреле и повышенную кучность стрельбы.

На крыше бронированной кабины водителя и артиллерийского расчета установлен дистанционно управляемый автономный артиллерийский модуль с пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм. Само орудие состоит из ствола, комбинированного полуавтоматического затвора, люльки, обеспеченной ограждением, устройств противодействия откату и подъемного секторного механизма.



Вертикальные углы контролирует специальный привод, который восстанавливает наводку после проведенного выстрела. Возимый боезапас САО «Флокс», как рассказали в ЦКБ, составляет более 80 выстрелов, в том числе 28 готовых к стрельбе в оперативных укладках. По сравнению с существующими буксируемыми и возимыми 120-миллиметровыми образцами артиллерийский оружий всё это обеспечивает высокую мобильность САО и автоматизацию процессов подготовки и ведения огня.



По словам военного историка Алексея Хлопотова, в настоящее время только Российская армия располагает уникальными артиллерийскими системами, объединяющими в себе возможности пушек, гаубиц и минометов.

— На вооружении ВДВ и Сухопутных войск стоят самоходки «Нона» и «Хоста», а «Флокс», хотя и использует их идеологию, но превосходит своих предшественниц по дальности и точности стрельбы, а также по мощи своего боеприпаса, — рассказал «Известиям» Алексей Хлопотов. — Пушки-минометы стреляют не только обычными артиллерийскими снарядами, но и минометными минами. Также они способны в вертикальной плоскости поднимать ствол в диапазоне от -2 градусов до +80. Благодаря таким решениям пушки-минометы могут не только поражать цели на дальности до 10 км по навесной траектории, как гаубица, но и поражать цели прямой наводкой, как обычные пушки, и даже забрасывать мины, как мортиры, практически вертикально в окопы противника.

