Песков: не стоит переоценивать антироссийские санкции

По словам пресс-секретаря российского президента, несмотря на известные трудности, сохраняются планы по экономическому развитию и реализации крупных проектов
Россия не считает разумной санкционную риторику, а последствия для страны от западных ограничительных мер не стоит переоценивать, потому что планы по развитию экономики страны и крупным инвестиционным проектам сохраняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Еще раз повторяем: Россия не считает разумной санкционную риторику. Мы, безусловно, сталкиваемся с негативными последствиями санкций, но не стоит переоценивать объем этих последствий», — сказал Песков журналистам.
По словам Пескова, несмотря на известные трудности, сохраняются планы по экономическому развитию и реализации крупных проектов.
Ранее сообщалось, что 17 человек пополнили санкционный список США. В их число, в частности, вошли восемь министров крымского правительства, а также руководители республиканских управлений ФСБ и Следственного комитета.
Помимо этого, кабмин Украины продлил санкции против 388 физических и 105 юридических лиц из России. Список дополнен еще 250 людьми и 46 организациями. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве первый вице-премьер, министр экономики Украины Степан Кубив.
Напомним, ранее «Известия» сообщали, что Евросоюз собирается продлить индивидуальные санкции в отношении 146 граждан России и провозглашенных республик востока Украины, а также 37 организаций. Решение будет приниматься без обсуждения на следующей неделе.
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