Суд на два месяца арестовал мужчину, избившего врача-рентгенолога

Расследование уголовного дела продолжается
Суд арестовал в пятницу на два месяца Алексея Мироненко, подозреваемого в избиении врача-рентгенолога в больнице в подмосковном городе Орехово-Зуево. Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту нападения, продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Сначала сотрудники первого отдела полиции муниципального управления МВД России Орехово-Зуевское отпустили домой мужчину, который напал на медика, до выяснения всех обстоятельств случившегося. «Нападавший был задержан лишь после того, как история получила широкую огласку», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы ведомства.
Напомним, нападение на лаборанта-рентгенолога произошло в больнице Орехово-Зуева поздно вечером во вторник. Родственник пациентки, которой нужно было сделать рентген ноги, напал на врача и жестоко избил его. Мужчине показалось слишком долгим ожидание в очереди. Мужчина повалил работника медучреждения на пол и несколько раз ударил его по голове, а затем ушел.
Позже по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина материалы передали в следственные органы, и дело приняли к производству.
Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, мужчина, который избил врача-рентгенолога в больнице подмосковного города Орехово-Зуево, ранее был неоднократно судим и на днях освободился из колонии.
В последний раз Алексей Мироненко был судим в 2015 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.