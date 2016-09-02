Суд на два месяца арестовал мужчину, избившего врача-рентгенолога

Суд арестовал в пятницу на два месяца Алексея Мироненко, подозреваемого в избиении врача-рентгенолога в больнице в подмосковном городе Орехово-Зуево. Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту нападения, продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.



Сначала сотрудники первого отдела полиции муниципального управления МВД России Орехово-Зуевское отпустили домой мужчину, который напал на медика, до выяснения всех обстоятельств случившегося. «Нападавший был задержан лишь после того, как история получила широкую огласку», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы ведомства.



Напомним, нападение на лаборанта-рентгенолога произошло в больнице Орехово-Зуева поздно вечером во вторник. Родственник пациентки, которой нужно было сделать рентген ноги, напал на врача и жестоко избил его. Мужчине показалось слишком долгим ожидание в очереди. Мужчина повалил работника медучреждения на пол и несколько раз ударил его по голове, а затем ушел.



Позже по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина материалы передали в следственные органы, и дело приняли к производству.

Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, мужчина, который избил врача-рентгенолога в больнице подмосковного города Орехово-Зуево, ранее был неоднократно судим и на днях освободился из колонии.



В последний раз Алексей Мироненко был судим в 2015 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

