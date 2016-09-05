Федеральный бюджет на трехлетку верстают без бюджетного правила

Минфин планирует подготовить бюджет на трехлетку пока без бюджетного правила, которое ограничивает бюджетные расходы, исходя из среднегодовой стоимости нефти, сообщили «Известиям» два федеральных чиновника. При этом один из них отмечает, что новое бюджетное правило и бюджетный процесс — вещи параллельные и не обязательно должны быть утверждены одновременно, а второй добавляет, что при текущей конъюнктуре сырьевых рынков и размерах бюджетного дефицита решение вопроса о бюджетном правиле может и должно быть отложено для более глубокой проработки. При этом Минфин настаивает на идее бюджетного правила, которое помогает балансировать систему госрасходов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов выступал за возвращение правила в новом трехлетнем бюджете 2017–2019 годов начиная с 2018 года. Министр рассчитывал, что новое правило будет подготовлено и внесено в Госдуму одновременно с бюджетом.

— Выйти на параметры бюджетного правила в трехлетку при $40 за баррель не удастся, — утверждает источник «Известий», близкий к подготовке нового правила.

Другой источник подтверждает, что торопиться Минфину некуда.

— Бюджетные возможности позволяют запустить правило не ранее 2019 года, — говорит он.

По словам собеседника «Известий», сейчас даже внутри Минфина нет единого понимания формулы нового бюджетного правила, не говоря об обилии мнений на этот счет в правительстве в целом. Обсуждаются варианты с разной базой для расчета средней цены нефти (от 30 лет до одного «эталонного» года). Технически возникают сложности с тем, чтобы подготовить реально работающее правило в любой ситуации.

Бюджетное правило необходимо прежде всего для контроля за бюджетными расходами, во вторую очередь — для сглаживания динамики валютного курса при колебаниях цен на нефть, пояснил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров.

— Бюджет на трехлетку действительно нельзя сбалансировать с нулевым или минимальным дефицитом в 1% при цене на нефть $40 за баррель. В следующем году при такой цене дефицит будет под 4% ВВП. Нам необходимо сокращать расходы. Если мы будем сокращать их по 1 пп в год, то в течение нескольких лет, двух-трех, в 2019 году мы, скорее всего, выйдем на то, что сможем балансировать бюджет при $40 за баррель, — считает Владимир Назаров.



Он подчеркнул, что пока запустить правило нельзя, «поскольку это потребует радикального сокращения расходов, которое не представляется возможным».

Бюджетное правило было разработано и введено командой экс-министра финансов Алексея Кудрина с 2013 года. Правило задавало предельный объем расходов бюджета исходя из средней за последние годы стоимости нефти. При этом расходы бюджета не могут более чем на 1% превышать заданный правилом объем. Все дополнительные доходы, которые бюджет получает за счет цен на нефть выше стоимости отсечения, направляются в суверенные фонды (Резервный и ФНБ). Однако из-за обвала нефтяных цен в прошлом году правительство приняло решение приостановить действие бюджетного правила сроком на один год. Это решение одобрил в том числе и Кудрин, который счел правило «слишком мягким».

Решение отложить принятие бюджетного правила может быть вызвано желанием еще раз проработать технические вопросы, считает член Экономической экспертной группы Александра Суслина.

— Бюджетное правило — это просто инструмент, благодаря которому определяются расходы бюджета и в хорошие годы копятся фонды. Сейчас ситуация и без бюджетного правила такова, что если бюджет сверстается при одной цене на нефть, а реальная окажется существенно ниже, то это означает, что мы окажемся в бюджетной дыре и финансировать ее будет особо не из чего. Средства фондов могут быстро закончиться, и тогда острый бюджетный дефицит придется закрывать каким-то нехорошим способом, — пояснила она.



По ее мнению, сейчас наиболее разумным является заморозить расходы бюджета в номинале, а затем уже внести правки в Бюджетный кодекс, которыми было бы сформулировано новое правило.

Если в «тучные» годы правило создавалось для снятия излишков доходов, то сейчас оно необходимо для того, чтобы жить по средствам, не раздувая расходы бюджета сверх его возможностей. По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals по итогам января–августа 2016 года составила $39,36 за баррель, тогда как бюджет-2016 сверстан исходя из 16 трлн рублей расходов, дефицита 3% и среднегодовой цены на $10 выше — $50.

Бюджетное правило имело много критиков в правительстве, прежде всего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр называл его «бессмысленным упражнением» и примером «некачественной системы государственного управления». В качестве альтернативы он предлагал направлять излишки нефтедоходов в реальный сектор, а не в фонды.

— Почти все страны имеют какое-нибудь бюджетное правило. Это может быть любое правило — сбалансированного бюджета, Маастрихтские ограничения на размер дефицита, даже госинвестиции доходов бюджета в реальный сектор — это все виды бюджетного правила. Нет такой страны более-менее развитой, которая жила бы без бюджетного правила. Никакого правила при такой волатильности цен на нефть — это странно, — доказывает Владимир Назаров.

Минфин ранее заявлял о том, что новое бюджетное правило может быть подготовлено исходя из цены вблизи $50 за баррель, при этом оно позволит не допустить резкого укрепления рубля за счет закупок валюты в резервы при превышении ценой нефти утвержденного порога. Банк России такой подход в целом одобрял.