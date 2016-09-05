В России запускают внесудебное решение споров в онлайн-торговле

Площадка для решения конфликтов в интернет-торговле между покупателями и продавцами будет запущена на базе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Первое время она будет действовать как эксперимент на деньги компаний, входящих в ассоциацию. Чиновники оценивают такой механизм неоднозначно, а юристы для минимизации конфликтов предлагают просто увеличить судебные издержки.

О том, что досудебный механизм решения конфликтов будет запущен в российской интернет-торговле в качестве эксперимента, «Известиям» рассказал источник на рынке, который 31 августа присутствовал в Минэкономразвития на межведомственном совещании по этому вопросу. В пресс-службе ведомства сказали, что «в инициативном порядке пилотный эксперимент готовы реализовать участники рынка». Речь идет об АКИТ, говорят другие источники «Известий», присутствовавшие на совещании. Когда конкретно будет запущена площадка по разрешению конфликтов, в АКИТ сказать затруднились.

Представитель организации Артем Соколов отметил, что покупатели смогут попытаться решить конфликт в досудебном порядке на этой площадке после жалобы в магазин. Далее потребитель должен предоставить любые бумаги или электронную переписку, которые подтвердят факт наличия конфликта. «После этого представители независимого Общества защиты прав потребителей рассмотрят возникший спор», — пояснил Артем Соколов.

— Независимая площадка для досудебных разрешений конфликтов для всего рынка потребует финансовых ресурсов на оплату специалистов Общества защиты прав потребителей — участники АКИТ готовы использовать для этого бюджет организации, — отметил Артем Соколов.



В качестве санкций для магазинов-нарушителей могут быть использованы публичные рейтинги, чтобы покупатели могли знать о поведении ритейлеров.

По словам Артема Соколова, АКИТ использует подобную систему решения конфликтов с 2012 года, успевая ежегодно рассматривать до 300 жалоб клиентов. Для участников АКИТ данная система действует бесплатно, кроме того, к нарушителям в определенных ситуациях могут применяться санкции, вплоть до исключения из организации.

Советник президента России по проблемам интернета Герман Клименко считает, что «досудебное регулирование — это всегда хорошо». Он отметил, что важно, на какой площадке решаются конфликты, «для того чтобы решения признавались, необходимо доверие участников». В Роспотребнадзоре, который выступает регулятором по закону о защите прав потребителей, не понимают, что сейчас мешает и без подобных механизмов решать проблемы.

По данным Союза потребителей, число жалоб граждан на действия интернет-магазинов превысило 100 тыс. за 2015 год. При этом, согласно прогнозу общественных организаций с учетом динамичного роста сферы электронной торговли на 2017–2018 годы, число таких обращений достигнет более 200 тыс. в год.



В пресс-службе Минпромторга напомнили, что платформу по урегулированию споров между онлайн-продавцами и покупателями в Евросоюзе запустили в феврале 2016 года. «Поэтому о какой-то практике применения, плюсах или минусах говорить рано», — уточнили в ведомстве.

По мнению Минэкономразвития, которое было инициатором появления подобной площадки в России, подобный механизм способен разрешить до 80% всех конфликтных ситуаций и, как следствие, снизить нагрузку на судебную систему.

Причем это не единственные проблемы, которые будут решены.



— В интернет-торговле досудебная процедура решения конфликтов актуальна, потому что участники рынка, в первую очередь крупные интернет-магазины, жалуются, что со стороны покупателей начались злоупотребления правом о защите потребителей, — сказал «Известиям» замминистра экономического развития Олег Фомичев. Он также добавил, что «целый ряд адвокатских контор в интересах покупателей начинает обращаться в суды с массовыми исками по любому поводу, чтобы стрясти деньги с ритейлеров».

Партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов говорит, что представлять в суде обманутых покупателей достаточно выгодно. «По закону в пользу обманутого клиента с продавца взыскивается штраф в размере 50% от изначально заявленной суммы», — уточнил он.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго считает, что увеличение количества споров в области интернет-торговли наблюдается из-за роста этого сегмента рынка. Он уверен, что снизить количество рассматриваемых в суде конфликтов может увеличение размера судебных издержек, взыскиваемых с проигравшей стороны.