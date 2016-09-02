Кабмин Узбекистана не распространял сообщений о смерти Каримова

Кабинет министров Узбекистана не распространял информацию о смерти президента страны Ислама Каримова. Об этом сообщили в правительственной пресс-службе.

«К настоящему времени информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не распространялась ни на каких информресурсах», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на кабмин Узбекистана сообщило о смерти Ислама Каримова.

Напомним, о госпитализации главы государства стало известно 28 августа. Его дочь Лола Каримова сообщила, что отец перенес кровоизлияние в мозг. В пятницу, 2 августа, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о смерти Каримова в реанимации. Позже Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что, согласно объявлению аэропорта Самарканда, воздушная гавань будет закрыта 3 сентября в течение всего дня — исключение будет сделано только для самолетов, которые получат специальное разрешение на посадку в родном городе президента Узбекистана.