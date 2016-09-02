Президент Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Каримова

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова, при этом не уточнив, откуда получил информацию.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана господина Ислама Каримова. Господин Ислам Каримов руководил страной в сложнейший период и с помощью его лидерства Узбекистан достиг значительного развития, государственного роста и благополучия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте грузинского лидера.

Маргвелашвили также выразил соболезнования семье президента и народу Узбекистана от лица грузинского народа и от себя лично.

«Я верю, что имя Ислама Каримова займет достойное место в истории», — отметил он.

Напомним, утром в пятницу, 2 сентября, кабинет министров распространил информацию о том, что глава страны находится в критическом состоянии после перенесенного 27 августа инсульта. Позже агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о смерти президента страны. После этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на кабмин Узбекистана сообщило о смерти Ислама Каримова. Однако в правительственной пресс-службе отметили, что не распространяли никаких сообщений.

Напомним, о госпитализации главы государства стало известно 28 августа. Его дочь Лола Каримова сообщила, что отец перенес кровоизлияние в мозг. В пятницу, 2 августа, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о смерти Каримова в реанимации. Позже Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что, согласно объявлению аэропорта Самарканда, воздушная гавань будет закрыта 3 сентября в течение всего дня — исключение будет сделано только для самолетов, которые получат специальное разрешение на посадку в родном городе президента Узбекистана.