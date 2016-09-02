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Рябков: санкции США показали полный крах политики Вашингтона

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По мнению заместителя главы МИД России, этот американский курс является провальным от начала и до конца

Новые санкции, которые на Россию наложили США, показали полный крах политики и дипломатии Вашингтона. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По словам замминистра, в России и раньше говорили, что этот американский курс от начала и до конца является провальным. Сейчас в Москве еще больше утвердились в этом мнении.

«Он свидетельствует о бессилии американской политической и дипломатической мысли и о полном крахе политики Вашингтона», — цитирует ТАСС Рябкова.

По словам замминистра, ни одна из стран, на которые США хотят наложить запретные меры, не поддастся их давлению, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, в четверг санкционный список США пополнили 17 человек. В их число, в частности, вошли восемь министров крымского правительства, а также руководители республиканских управлений ФСБ и Следственного комитета.

В список, помимо физических лиц, внесен ряд российских компаний, с которыми американским физическим и юридическим лицам запрещено заключать сделки. В этот список попали «Мостотрест», который занимается возведением моста в Крым через Керченский пролив, холдинг «Газпром-медиа», а также ряд других российских компаний. 

«Санкции не повлияют на строительство моста. Подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для своевременной реализации данного проекта»,  говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия не считает разумной санкционную риторику, а последствия для страны от западных ограничительных мер не стоит переоценивать, потому что планы по развитию экономики страны и крупным инвестиционным проектам сохраняются.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Рябков: санкции США показали полный крах политики Вашингтона

По мнению заместителя главы МИД России, этот американский курс является провальным от начала и до конца

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