Рябков: санкции США показали полный крах политики Вашингтона

Новые санкции, которые на Россию наложили США, показали полный крах политики и дипломатии Вашингтона. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По словам замминистра, в России и раньше говорили, что этот американский курс от начала и до конца является провальным. Сейчас в Москве еще больше утвердились в этом мнении.

«Он свидетельствует о бессилии американской политической и дипломатической мысли и о полном крахе политики Вашингтона», — цитирует ТАСС Рябкова.

По словам замминистра, ни одна из стран, на которые США хотят наложить запретные меры, не поддастся их давлению, сообщает телеканал «Звезда».



Напомним, в четверг санкционный список США пополнили 17 человек. В их число, в частности, вошли восемь министров крымского правительства, а также руководители республиканских управлений ФСБ и Следственного комитета.



В список, помимо физических лиц, внесен ряд российских компаний, с которыми американским физическим и юридическим лицам запрещено заключать сделки. В этот список попали «Мостотрест», который занимается возведением моста в Крым через Керченский пролив, холдинг «Газпром-медиа», а также ряд других российских компаний.



«Санкции не повлияют на строительство моста. Подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для своевременной реализации данного проекта», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».



По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия не считает разумной санкционную риторику, а последствия для страны от западных ограничительных мер не стоит переоценивать, потому что планы по развитию экономики страны и крупным инвестиционным проектам сохраняются.

