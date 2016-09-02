Дочь Ислама Каримова сообщила о смерти отца

Ранее о кончине президента Узбекистана сообщили в правительстве страны
Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева сообщила о смерти отца.
«Он ушел от нас... Подбираю слова, и сама не верю в это...» — написала она на своей странице в социальной сети Instagram.
Ранее в пятницу информацию о смерти главы государства распространило правительство Узбекистана. Стало известно, что похороны Ислама Каримова пройдут в субботу, 3 сентября, в его родном городе — Самарканде. Также сообщалось, что 3 сентября в стране будет объявлен трехдневный траур.
Утром в пятницу официальные СМИ страны написали о критическом состояния главы государства. Позже агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, близкие к ситуации, сообщило о смерти президента.
Ранее Лола Каримова-Тилляева сообщила, что ее отец находится на стационарном лечении после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа.
78-летний Ислам Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.
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