Дочь Ислама Каримова сообщила о смерти отца

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева сообщила о смерти отца.

«Он ушел от нас... Подбираю слова, и сама не верю в это...» — написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

Он ушел от нас... Подбираю слова, и сама не верю в это... Албатта, биз Оллоҳникимиз ва албатта, биз Унга қайтувчимиз. Худо раҳмат қилсин. Фото опубликовано Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Сен 2 2016 в 9:58 PDT

Ранее в пятницу информацию о смерти главы государства распространило правительство Узбекистана. Стало известно, что похороны Ислама Каримова пройдут в субботу, 3 сентября, в его родном городе — Самарканде. Также сообщалось, что 3 сентября в стране будет объявлен трехдневный траур.

Утром в пятницу официальные СМИ страны написали о критическом состояния главы государства. Позже агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, близкие к ситуации, сообщило о смерти президента.

Ранее Лола Каримова-Тилляева сообщила, что ее отец находится на стационарном лечении после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа.



78-летний Ислам Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.

