Будущие кадры для российской науки ищут в Сочи

Ведущие биологи и химики нашей страны с 1 по 24 октября организуют в сочинском образовательном центре для одаренных детей «Сириус» специальную смену для почти 200 учеников старших классов из 20 регионов России — победителей и призеров заключительного и региональных этапов всероссийской олимпиады по биологии, химии и экологии за 2015–2016 годы.

Раньше представители солидных НИИ время от времени приходили в школы и рассказывали подрастающему поколению о своей работе. Но подобное взаимодействие носило скорее локальный характер — эти школы либо находились рядом с институтами, либо имели с ними многолетние связи. В Сочи же впервые предпринята попытка вывести взаимодействие академической науки и школы на общероссийский уровень.

Несколько смен для физиков, математиков и представителей других специальностей уже прошли. На очереди — биологическая, организованная при участии Института биоорганической химии РАН им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ РАН), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (РНИМУ).

Куратор биологической смены — академик, ректор РНИМУ и заместитель директора по научной работе ИБХ РАН Сергей Лукьянов считает, что подобные мероприятия не только дают возможность школьникам выбрать будущую профессию, но и представителям науки — присмотреть будущие кадры.

— Я считаю, что институтам нужно принимать участие в организации подобных мероприятий, — рассказал Сергей Лукьянов «Известиям». — Медицина и наука нуждаются не просто в грамотных специалистах, а в людях, для которых работа — это призвание. Поэтому очень важно проводить занятия со школьниками, дать им шанс почувствовать вкус будущей профессии и принять осознанное решение при выборе своей судьбы. В «Сириусе» ребята, показавшие свои возможности на олимпиадах и конкурсах, слушают лекции ведущих специалистов, принимают участие в научных проектах, и это помогает им лучше понять себя, решить, готовы ли они посвятить себя биологии или медицине.

Участников смены ждут лекции ведущих ученых по современным проблемам биологии, биомедицины, биотехнологии, химии. Преподаватели уделяют особое внимание новым и междисциплинарным областям — молекулярной нейробиологии, иммунологии, генетике и биотехнологии, а также молекулярному моделированию и биоинформатике.

— На протяжении смены каждый школьник пять раз должен выбирать себе спецкурс. Параллельно будут идти 10–20 спецкурсов по различным тематикам, — рассказал «Известиям» заместитель куратора смены, кандидат химических наук, сотрудник ИБХ РАН Александр Василевский. — Много спецкурсов посвящено современной биоорганической химии, молекулярной биологии и генетике, школьники будут работать в настоящих лабораториях, оснащенных самым современным оборудованием. Например, они научатся получать рекомбинантные белки в бактериях, прямо как это делают сейчас фармацевтические компании, когда производят, например, инсулин. Или проводить генетические тесты так, как это делают в современных медицинских центрах.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Образовательные программы охватывают три направления: «Искусство», «Наука» и «Спорт».

Заместитель руководителя фонда «Талант и успех» по направлению «Наука» Михаил Случ рассказал «Известиям», что кадры для своих организаций среди школьников ищут не только ученые, но и производственники.

— Не только академические институты и вузы ведут такую работу на базе центра, но и промышленные предприятия, крупные корпорации (биологическая смена пройдет при поддержке Российской венчурной компании, Future Biotech и компании «Евроген»), — отметил он. — Понятно, что это не «прямые механизмы», когда работодатели знакомятся с каким-нибудь восьмиклассником и гарантируют ему, что через 10 лет он станет главным инженером. Но, с другой стороны, как академические институты, так и крупные корпорации очень заинтересованы в том, чтобы познакомить наиболее одаренных школьников с реальным положением дел в науке. Даже победители школьных олимпиад не представляют, что такое научная биология, научная химия, от школьных предметов с соответствующими названиями они отличаются кардинально.