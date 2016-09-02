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Заявления президента Путина подняли цены на нефть

Ноябрьские фьючерсы торгуются на 2,5–3% выше уровня закрытия предыдущих торгов

Цены на нефть стали расти после утренних заявлений президента Владимира Путина. На бирже ICE цена барреля нефти марки Brent за час поднялась на $0,15, фьючерсы на ноябрь торгуются по $46,64 за баррель.

Ранее российский лидер в интервью Bloomberg выразил мнение, что решение о заморозке уровня добычи нефти будет верным для мировой энергетики. Участники рынка договорятся по этому вопросу, выразил уверенность Путин. При этом президент России уточнил, что исключение можно сделать для Ирана, поднимающего уровень добычи нефти из-за международных санкций.

«Мне очень хотелось бы надеяться, что все участники этого рынка, заинтересованные в сохранении стабильной и справедливой мировой цены на энергоносители, все-таки в конце концов примут необходимое решение», — сказал президент.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Заявления президента Путина подняли цены на нефть

Ноябрьские фьючерсы торгуются на 2,5–3% выше уровня закрытия предыдущих торгов

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