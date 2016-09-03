Узбекистан опубликовал медицинское заключение о смерти Ислама Каримова

Правительственный портал республики Узбекистан опубликовал медицинское заключение, в котором говорится о состоянии здоровья и причинах смерти президента страны Ислама Каримова.

«27 августа около 09.00 утра был экстренно доставлен в Центральную клиническую больницу Медико-санитарного объединения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в бессознательном состоянии», — говорится в заключении на сайте.

У Каримова были выявлены острое нарушение мозгового кровообращения и инсульт, остановилось сердце, однако врачи восстановили сердцебиение и перевели пациента на аппарат искусственной вентиляции легких.

Однако у Ислама Каримова нарастали нарушения функций органов, страдали сердечно-сосудистая, легочная и свертывающая системы, почки, печень.

2 сентября 2016 года в 20:15 произошла остановка сердечной деятельности, в 20:55 у пациента констатирована биологическая смерть.

Напомним, ранее правительство и парламент Узбекистана сообщили, что Каримов скончался в пятницу, 2 сентября. Его похоронят 3 сентября в Самарканде. В Узбекистане объявлен трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил временно исполняющему обязанности президента республики Нигматилле Юлдашеву и народу страны соболезнования в связи с кончиной Каримова.

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