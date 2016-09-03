Самолет с телом Ислама Каримова вылетел в Самарканд

Траурный кортеж в Ташкенте провожали тысячи человек
В Самарканд утром в субботу вылетел самолет с телом первого президента Узбекистана Ислама Каримова, он будет похоронен в родном городе.
Рано утром в субботу тысячи жителей Ташкента вышли проводить траурный кортеж. В последний путь президента везли «президентской трассой», которой он ездил между своими резиденциями, передает РИА «Новости».
Граждане по всей трассе забрасывали цветами проезжающий кортеж, многие плакали и молились.
Напомним, ранее правительство и парламент Узбекистана сообщили, что Каримов скончался в пятницу, 2 сентября. Его похоронят 3 сентября в Самарканде. В Узбекистане объявлен трехдневный траур.
Президент России Владимир Путин выразил временно исполняющему обязанности президента республики Нигматилле Юлдашеву и народу страны соболезнования в связи с кончиной Каримова.
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