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Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Ислама Каримова

Глава верхней палаты парламента РФ подчеркнула, что смерть президента Узбекистана является утратой для всего мирового сообщества

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования властям Узбекистана и народу республики в связи с кончиной президента страны Ислама Каримова.

«С глубоким прискорбием узнала о кончине Президента Республики Узбекистан, выдающегося политического и государственного деятеля, стоявшего у истоков государственности современного Узбекистана, истинного патриота узбекского народа Ислама Абдуганиевича Каримова», — написала Валентина Матвиенко в письме к врио главы республики Нигматилле Юлдашеву.

Глава верхней палаты парламента РФ подчеркнула, что президент Узбекистана был яркой и неординарной личностью и он внес неоценимый вклад в становление и развитие государства.

По словам Валентины Матвиенко, смерть Ислама Каримова является огромной утратой для всего мирового сообщества. Глава Совфеда также передала родным и близким покойного искренние слова сочувствия и поддержки.

Напомним, 2 сентября правительство и парламент Узбекистана сообщили, что президент страны Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет. В стране объявлен трехдневный траур. Ислама Каримова должны похоронить на его родине в Самарканде.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Ислама Каримова

Глава верхней палаты парламента РФ подчеркнула, что смерть президента Узбекистана является утратой для всего мирового сообщества

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