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Россиянка пострадала при крушении судна возле Антальи

Туристке из РФ оказали помощь на месте

В результате крушения судна с туристами у берегов Антальи в Турции пострадала одна гражданка России, ее состояние в данный момент не угрожает ее жизни. Об этом сообщил пресс-атташе консульства РФ Игорь Митяков.

Он заявил, что туристку из РФ не госпитализировали, а оказали ей помощь на месте, сообщает РИА «Новости».

«Ее состояние опасений не вызывает», — сказал Митяков.

В субботу у берегов турецкой Антальи затонуло туристическое судно. В результате инцидента пострадали 33 человека. Сообщается, что пропала без вести гражданка Турции. Всего спасатели эвакуировали из воды 82 человека.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Россиянка пострадала при крушении судна возле Антальи

Туристке из РФ оказали помощь на месте

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