В РПЦ объяснили арест ловца покемонов в храме Екатеринбурга

Блогер Руслан Соколовский, которого арестовали за игру в Pokemin GO в храме в Екатеринбурге несет ответственность не за сам факт ловли покемонов, а за высказывания, которыми он снабдил этот процесс в опубликованном им видеоролике, говорится в сообщении главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Он отметил, что Соколовский не был случайным прохожим, который в порыве игровой страсти зашел в храм, а является известным человеком в Екатеринбурге. По словам Легойды, блогер работает в стиле Charlie Hebdo — французского журнала, известного своими провокационными карикатурами.

«Молодой человек в Екатеринбурге арестован на 2 месяца по решению суда все же не за ловлю покемонов в церкви, а за сделанный им ролик (возможно, не один), где он весьма специфическим образом весь этот процесс демонстрирует, комментирует», — написал Легойда в Facebook.

Как писали «Известия», блогер ранее разместил на своем канале в YouTube ролик, где он играет в Pokemon GO и рассуждает о том, что хождение со смартфоном во время службы вряд ли может повлечь уголовную ответственность. Сюжет собрал полмиллиона просмотров, а блогера задержали и арестовали.

3 сентября Соколовскому предъявили обвинение по статьям 148 «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.

Мэр Екатеринбурга Ройзман предложил представителям Русской церкви вступиться за юношу.

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