Россиянка пострадала при крушении туристического судна возле Антальи

Одна россиянка пострадала при крушении судна с туристами у берегов Антальи в Турции, ей была оказана помощь на месте, угрозы жизни нет, заявил пресс-атташе посольства РФ Игорь Митяков.

Было спасено 79 человек, пропали две туристки — гражданки Турции и Ливана, крушение, по предварительным данным, произошло из-за плохой погоды, передает РИА «Новости».

Как сообщается, судно Kurt-C с иностранными туристами на борту перевернулось после того, как вышло в однодневный тур. Капитан по причине ухудшения погоды прервал тур и направил судно в порт. Однако катер не дошел до берега около двух миль и опрокинулся.

Береговая охрана Турции была предупреждена и сразу же начала операцию по спасению. Из воды вытащили 79 человек, однако пропали без вести две туристки — гражданка Турции и 14-летняя девочка из Ливана.

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