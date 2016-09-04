Путин прибыл на неформальную встречу БРИКС перед саммитом G20

Президент России Владимир Путин утром в воскресенье прибыл на традиционную неформальную встречу лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), проходящую перед открытием саммита G20 в Китае.

Встреча лидеров проходит в государственной резиденции «Сиху» в китайском Ханчжоую. Лидеры БРИКС обсудят вопросы, связанные с самой организацией, а также повестку дня G20. Полноформатный саммит БРИКС пройдет в октябре в индийском Гоа, передает RNS.

Отметим, что Бразилия на неформальной встрече представлена вступившим в должность 1 сентября новым главой государства Мишелом Темером, у которого до сегодняшнего дня не было официальных контактов с главой РФ.

Официальная программа саммита начинается 4 сентября. Президент России примет участие в первом рабочем заседании форума и в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

«Известия» ранее писали, что российский лидер станет главным гостем саммита G20 в Ханчжоу.

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