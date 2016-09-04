Путин прибыл на неформальную встречу БРИКС перед саммитом G20

Президент РФ по традиции обсудит с партнерами по организации вопросы повестки дня «Большой двадцатки»
Президент России Владимир Путин утром в воскресенье прибыл на традиционную неформальную встречу лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), проходящую перед открытием саммита G20 в Китае.
Встреча лидеров проходит в государственной резиденции «Сиху» в китайском Ханчжоую. Лидеры БРИКС обсудят вопросы, связанные с самой организацией, а также повестку дня G20. Полноформатный саммит БРИКС пройдет в октябре в индийском Гоа, передает RNS.
Отметим, что Бразилия на неформальной встрече представлена вступившим в должность 1 сентября новым главой государства Мишелом Темером, у которого до сегодняшнего дня не было официальных контактов с главой РФ.
Официальная программа саммита начинается 4 сентября. Президент России примет участие в первом рабочем заседании форума и в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
«Известия» ранее писали, что российский лидер станет главным гостем саммита G20 в Ханчжоу.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.