Глава КНР предложил Путину объединиться для защиты суверенитета

Взаимная политическая поддержка России и Китая должна быть усилена, включая защиту суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20.

«Наши страны должны еще плотнее усилить всесторонне сотрудничество, усилить взаимную политическую поддержку, поддержку другой страны по защите суверенитета», — цитирует ТАСС главу КНР.

Он выразил надежду, что «наши стороны усилят контакты с тем, чтобы реализовать наши договоренности». Китай рассматривает процветание России как собственный шанс для развития, отметил при этом Си Цзиньпин.

Глава КНР напомнил, что в июне Москва и Пекин подписали большой пакет соглашений, который показывает глубокий уровень сотрудничества, единую позицию двух стран по международным вопросам. По его словам, Россия также играет важную роль в способствовании здоровому и стабильному развитию мировой экономики.

«Уверен, что ваше участие в саммите G20, будет способствовать достижению позитивных итогов нынешнего форума», — сказал председатель КНР, обращаясь к Путину.

Официальная программа саммита начинается 4 сентября. Президент России примет участие в первом рабочем заседании форума и в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

«Известия» ранее писали, что российский лидер станет главным гостем саммита G20 в Ханчжоу.

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