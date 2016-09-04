Опубликовано видео с затонувшим судном у берегов Антальи

На сервисе Youtube появилось видео крушения туристического судна у берегов турецкой Антальи. На записи видно уходящее под воду судно, а также осуществление операции по спасению его пассажиров.

Видеозапись была опубликовано агентством Anadolu.

Напомним, 3 сентября в Турции опрокинулось туристическое судно Kurt-C, совершающее однодневный круиз. Инцидент произошел на расстояние двух миль от побережья Антальи. По данным телеканала NTV, были спасены 84 человека, в том числе гражданка РФ. Еще два человека — гражданка Турции и 14-летняя гражданка Ливана — числятся пропавшими без вести.



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