МИД РФ: Москва и Вашингтон близки к соглашению по Сирии

Москва и Вашингтон близки к заключению соглашения по сирийскому урегулированию, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Без колебаний скажу, что мы близки к соглашению, никаких оснований оспаривать то, что сказано президентом Российской Федерации, у меня нет, — приводит «РИА Новости» сообщение Сергея Рябкова.

Дипломат пояснил, что пока неизвестно, когда будет объявлено о достижении этого соглашения, и при решении таких серьезных вопросов необходимо смотреть на всю тему в комплексе. Он подчеркнул, что российская сторона уже в течение многих месяцев ставит перед Вашингтоном вопрос о «подлинном, настоящем размежевании террористов и так называемой умеренной оппозиции».

При этом Сергей Рябков отметил, что прошедшая 4 сентября встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Джона Керри способствовала продвижению в этом вопросе.

— Мне кажется, что это соглашение может привести к тому, что мы будем лучше понимать, где террористы, которые представляют угрозу, в том числе и для России, кого нужно ликвидировать, а где те люди, которые не воспринимают нынешнюю власть в Дамаске как законную, но готовы участвовать в политическом процессе, — пояснил замминистра.

Напомним, встреча глав российской и американской дипломатии состоялась на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Читайте также:



Обама: РФ должна пойти на уступки для урегулирования в Сирии